2. el otomobil fiyatları neredeyse yere çakılacak! Satışlar durma noktasına geldi

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Ferdinand Dudenhöffer otomotiv sektörü ile ilgili analizler ve raporlar sunan bir akademisyen ve uzman olarak 2. el sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor. İşte 2. el piyasasında son durum...

Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Ancak bu düşüşe rağmen satışların son derece düşük seviyelerde kalması dikkat çekici bir durum. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar, özellikle maliye politikalarındaki değişiklikler ve faiz oranlarındaki artış nedeniyle hızla düşüyor.