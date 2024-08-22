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2. el otomobil fiyatları neredeyse yere çakılacak! Satışlar durma noktasına geldi

Son dönemde ikinci el otomobil pazarında büyük bir fiyat düşüşü yaşanıyor. Ancak bu olumlu görünüm, satışların neredeyse tamamen durmasına engel olamıyor. Artan faiz oranları, ikinci el araçların değerini düşürürken, potansiyel alıcıların çoğu yeni araçlara yönelmiş durumda.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 18:25 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 18:42
2. el otomobil fiyatları neredeyse yere çakılacak! Satışlar durma noktasına geldi

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Ferdinand Dudenhöffer otomotiv sektörü ile ilgili analizler ve raporlar sunan bir akademisyen ve uzman olarak 2. el sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunuyor. İşte 2. el piyasasında son durum...

Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Ancak bu düşüşe rağmen satışların son derece düşük seviyelerde kalması dikkat çekici bir durum. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar, özellikle maliye politikalarındaki değişiklikler ve faiz oranlarındaki artış nedeniyle hızla düşüyor.

Birçok kişi, araçlarını satıp elde ettikleri nakdi yüksek faizli hesaplara yatırmayı tercih etti, bu da ikinci el araçların satışlarını etkiledi.

Ayrıca, sıfır otomobillerde yapılan cazip kampanyalar, potansiyel alıcıları ikinci el araçlardan uzaklaştırdı. Fiyatı 800 bin TL'yi aşan ikinci el araçlar, elde kalmış durumda ve satışlarda yaşanan duraklama, galerilerin ekonomik durumunu zorlaştırıyor. Birçok galeri iflas riskiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz iki yıl içinde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların liste fiyatlarını bile aşarken, şu anki duruma göre fiyatların düşüşü alıcı bulmakta yetersiz kalıyor. Satışların artması için kredi faizlerinin düşmesi ve araç kredilerinin daha esnek vadelerle sunulması gerektiği belirtiliyor.

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