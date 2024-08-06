Fiat 10.000 TL taksitle sıfır araba satıyor! Yarı paraya ise Toyota Corolla! 752.000 TL getiren anahtar teslim alıyor!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu dönemde otomobil piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem tüketiciler hem de firmalar için yeni stratejiler ve fırsatlar sunuyor. Özellikle ÖTV muafiyeti, uygun fiyatlı araç arayanlar için önemli bir kapı aralıyor.

ÖTV Muafiyetinin Uygulanışı ÖTV muafiyeti, belirli şartları karşılayan bireyler için geçerli bir avantaj sunuyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar, bu muafiyeti kullanarak sıfır kilometre bir otomobil satın alabiliyor.