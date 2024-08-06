Fiat 10.000 TL taksitle sıfır araba satıyor! Yarı paraya ise Toyota Corolla! 752.000 TL getiren anahtar teslim alıyor!

Bu dönemde otomobil piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem tüketiciler hem de firmalar için yeni stratejiler ve fırsatlar sunuyor. Özellikle ÖTV muafiyeti, uygun fiyatlı araç arayanlar için önemli bir kapı aralıyor.
Bu dönemde otomobil piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem tüketiciler hem de firmalar için yeni stratejiler ve fırsatlar sunuyor. Özellikle ÖTV muafiyeti, uygun fiyatlı araç arayanlar için önemli bir kapı aralıyor.
ÖTV muafiyeti, belirli şartları karşılayan bireyler için geçerli bir avantaj sunuyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar, bu muafiyeti kullanarak sıfır kilometre bir otomobil satın alabiliyor.
Ancak, bu araçlar 5 yıl içinde satıldığında, devlet tarafından ÖTV'nin geri istenmesi nedeniyle, bu süreç oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ayrıca, muafiyet hakkı 5 yılda bir kez kullanılabiliyor.
Toyota Corolla'nın ÖTV muafiyetiyle 346.500 TL'den başlayan fiyatları, muafiyet hakkına sahip olanlar için 752.000 TL'ye mal oluyor. Ayrıca bu araçlar için kredi desteği de sağlanabiliyor. ÖTV muafiyeti, bu aracı neredeyse yarı fiyatına getirerek büyük bir fırsat sunuyor.
Fiat, Ağustos ayında bazı modellerinde önemli indirimler yaparken, Yeni Fiat Topolino modeli için faizsiz kredi desteği sunuyor. 150 bin TL kredi 15 ay vade ile verilirken, aylık 10 bin TL taksit imkanıyla yeni bir araç sahibi olma fırsatı doğuyor.