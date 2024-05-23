Bu araçlar ucuzladı! Fiat Egea EASY 439.300 TL, Megane Sedan 702.900 TL’ye, Renault Clio ise 580.900 TL’den satılıyor

Sıfır kilometre otomobil alımlarında büyük bir maliyet kalemi olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), bazı durumlar için muaf tutulabiliyor. ÖTV muafiyeti , özellikle yüzde 90 ve üzerinde engeli olan bireyler için geçerli olup, bu durumda araç fiyatları yaklaşık yüzde 40 oranında düşebiliyor.

Bu muafiyetten yararlanabilmek için müşterilerin bu hakkı beş yıllık dönemlerde bir kez kullanabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Ayrıca, muafiyetli olarak satın alınan araçlar beş yıl içinde satılamıyor; satılması durumunda ÖTV avantajı kaybediliyor ve devlet, muaf olunan ÖTV'yi faizi ile beraber tahsil ediyor.