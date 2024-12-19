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2025 yılında Türkiye’de satışa sunulacak yeni elektrikli araçlar

Elektrikli otomobil dünyası, 2025 yılında Türkiye'de adeta devrim yaratmaya hazırlanıyor. Otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm, yeni modellerin piyasaya girmesiyle birlikte daha da hız kazanacak. Togg’un ilk sedan modeli T10F’den Tesla’nın yenilenen Model Y serisine kadar pek çok heyecan verici araç, yeni teknolojiler ve uzun menzil seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Elektrikli otomobil çeşitliliğinin artması, Türkiye’de sıfır emisyonlu araçlara olan talebi daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:27 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:27
2025 yılında Türkiye’de satışa sunulacak yeni elektrikli araçlar

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    2025 yılı, Türkiye'deki otomobil severler için büyük yeniliklerin yılı olacak. Elektrikli otomobil pazarında liderlik yarışı hızlanırken, birçok dünya markasının yeni nesil modelleri ülkemizde satışa sunulacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    1. Togg T10F

    Togg'un sedan modeli T10F, 2025'in ilk çeyreğinde (mart-nisan) Türkiye yollarında olacak. SUV modeline kıyasla daha uzun bir menzil sunması beklenen araç, arkadan itişli standart, uzun menzil ve çift motorlu versiyon seçenekleriyle satışa sunulacak.

    2. Skoda Elroq

    Skoda'nın yeni tasarım diline sahip modeli Elroq, 560 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. İlk yarıda Türkiye'ye gelmesi beklenen araç, farklı batarya seçenekleri ve yüzde 10 ÖTV dilimine girebilecek özellikleriyle dikkat çekiyor.

    3. Volkswagen ID.3

    Volkswagen ID serisinin ilk üyesi olan ID.3, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışta olacak. 125 kW güç üreten motoru ve 388 kilometre menzil sunan giriş seviyesiyle öne çıkıyor. Daha büyük batarya seçeneğiyle 557 kilometre menzil de sunulabilecek.

    4. Yeni Tesla Model Y (Juniper)

    Juniper kod adıyla yenilenen Tesla Model Y, daha iyi ses yalıtımı, geliştirilmiş iç mekan kalitesi ve artırılmış menzil gibi yeniliklerle 2025 yılında Türkiye'ye gelecek. Teslimatların yılın ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

    5. Ford Puma Gen-E

    Ford Puma'nın tamamen elektrikli versiyonu, 2025'in bahar aylarında Türkiye'de satışta olacak. 376 kilometre menzil sunan Puma Gen-E, 124 kW gücünde motor ve 43 kWsa batarya ile donatılmış.

    6. Hyundai Ioniq 9

    Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Ioniq 9, büyük bataryasıyla 620 kilometre menzil sunuyor. 2025'in ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek araç, performans isteyenler için de güçlü bir versiyona sahip.

    Hyundai Ioniq 9Hyundai Ioniq 9

    7. Renault 5

    Efsanevi Renault 5, yüzde 100 elektrikli şehir otomobili olarak geri dönüyor. 40 kWsa bataryasıyla 311 kilometre menzil sunan araç, tasarımıyla dikkat çekiyor ve 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak.

    Renault 5Renault 5

    8. Fiat Grande Panda

    Fiat'ın küçük elektrikli aracı Grande Panda, 320 kilometre menzil ve 44 kWsa batarya kapasitesine sahip. 2025 yılında Türkiye pazarına giriş yapacak olan bu model, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

    9. Citroen e-C3

    Citroen e-C3, Fiat Grande Panda ile aynı platformu paylaşan bir model. 44 kWsa batarya ile 324 kilometreye kadar menzil sunan araç, hızlı şarj desteğiyle bataryasını kısa sürede doldurabiliyor.

    Citroen e-C3Citroen e-C3

    10. BYD Sealion 7

    Sportif tasarımı ve güçlü çift motorlu sistemiyle öne çıkan BYD Sealion 7, 502 kilometre menzil sunuyor. Türkiye'de satışa sunulması ise 2025'in üçüncü çeyreğinde planlanıyor.

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