2025 yılında Türkiye’de satışa sunulacak yeni elektrikli araçlar

2025 yılı, Türkiye'deki otomobil severler için büyük yeniliklerin yılı olacak. Elektrikli otomobil pazarında liderlik yarışı hızlanırken, birçok dünya markasının yeni nesil modelleri ülkemizde satışa sunulacak.

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1. Togg T10F

Togg'un sedan modeli T10F, 2025'in ilk çeyreğinde (mart-nisan) Türkiye yollarında olacak. SUV modeline kıyasla daha uzun bir menzil sunması beklenen araç, arkadan itişli standart, uzun menzil ve çift motorlu versiyon seçenekleriyle satışa sunulacak.

2. Skoda Elroq

Skoda'nın yeni tasarım diline sahip modeli Elroq, 560 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. İlk yarıda Türkiye'ye gelmesi beklenen araç, farklı batarya seçenekleri ve yüzde 10 ÖTV dilimine girebilecek özellikleriyle dikkat çekiyor.

3. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID serisinin ilk üyesi olan ID.3, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışta olacak. 125 kW güç üreten motoru ve 388 kilometre menzil sunan giriş seviyesiyle öne çıkıyor. Daha büyük batarya seçeneğiyle 557 kilometre menzil de sunulabilecek.

4. Yeni Tesla Model Y (Juniper)

Juniper kod adıyla yenilenen Tesla Model Y, daha iyi ses yalıtımı, geliştirilmiş iç mekan kalitesi ve artırılmış menzil gibi yeniliklerle 2025 yılında Türkiye'ye gelecek. Teslimatların yılın ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

5. Ford Puma Gen-E

Ford Puma'nın tamamen elektrikli versiyonu, 2025'in bahar aylarında Türkiye'de satışta olacak. 376 kilometre menzil sunan Puma Gen-E, 124 kW gücünde motor ve 43 kWsa batarya ile donatılmış.

6. Hyundai Ioniq 9

Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Ioniq 9, büyük bataryasıyla 620 kilometre menzil sunuyor. 2025'in ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek araç, performans isteyenler için de güçlü bir versiyona sahip.