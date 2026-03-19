Togg'dan bayram öncesi kullanıcılarına özel bir kampanya duyuruldu. Şirket Trumore uygulamasını kullanan araç sahiplerine özel bir enerji kampanyası başlatıyor.
Bayramda "şarj" hediyesi
Trugo altyapısı üzerinden geçerli olacak kampanya kapsamında kullanıcılar20 Mart saat 00.00 ile 22 Mart 23.59 arasında uygulamaya giriş yaparak 90 kWsa'ye kadar ücretsiz şarj hakkı elde edebilecek.
TOGG kampanyasından nasıl faydalanabilirim?
Uygulamadaki "hikaye" alanında kişiye özel tanımlanan enerji kodu kopyalanıyor ve en geç 22 Mart gecesine kadar Trugo uygulamasına tanımlanıyor.
Şarj tipine göre maliyeti ve avantajı ne?
Verilen enerji desteği kullanılan şarj tipine göre değişen ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor:
Kampanya için son tarih ne zaman?
Kazanılan ücretsiz enerji 26 Mart 2026 gün sonuna kadar Trugo şarj istasyonlarında kullanılabilecek.
Uzun yol için avantaj sunuyor
Bu kampanya, özellikle bayramda uzun yola çıkacak elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir avantaj sunuyor.
Hem maliyetleri azaltıyor hem de şarj altyapısının daha aktif kullanılmasını teşvik ediyor.