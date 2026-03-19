Bayram yakıtı Togg'dan: Tek kodla ücretsiz enerji desteği

Togg Ramazan Bayramı öncesi kullanıcılarına çifte bayram yaşatıyor. Trugo altyapısında geçerli kampanyayla araç sahiplerine 90 kWsa’ye kadar ücretsiz şarj hakkı sunulurken destek tutarı 1.382 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte Togg yakıt kampanyası detayları ve son tarih...

  • Togg, Trumore uygulaması kullanıcılarına 20-22 Mart tarihleri arasında 90 kWsa'ye kadar ücretsiz şarj hakkı veren kampanya başlattı.
  • Kullanıcılar Trumore uygulamasındaki hikaye alanından kişiye özel enerji kodunu kopyalayarak Trugo uygulamasına tanımlayacak.
  • Kampanya kapsamında verilen enerji desteği AC şarjda 895 TL, DC şarjda 1.240 TL, yüksek hızlı DC şarjda ise 1.382 TL'ye kadar tasarruf sağlıyor.
  • Kazanılan ücretsiz enerji 26 Mart 2026 tarihine kadar Trugo şarj istasyonlarında kullanılabilecek.

Togg'dan bayram öncesi kullanıcılarına özel bir kampanya duyuruldu. Şirket Trumore uygulamasını kullanan araç sahiplerine özel bir enerji kampanyası başlatıyor.

Bayramda "şarj" hediyesi

Trugo altyapısı üzerinden geçerli olacak kampanya kapsamında kullanıcılar20 Mart saat 00.00 ile 22 Mart 23.59 arasında uygulamaya giriş yaparak 90 kWsa'ye kadar ücretsiz şarj hakkı elde edebilecek.

Kullanıcılar Trumore uygulamasındaki hikaye alanından kişiye özel enerji kodunu kopyalayarak Trugo uygulamasına tanımlayacak. Fotoğraf. Togg X hesabı

TOGG kampanyasından nasıl faydalanabilirim?

Uygulamadaki "hikaye" alanında kişiye özel tanımlanan enerji kodu kopyalanıyor ve en geç 22 Mart gecesine kadar Trugo uygulamasına tanımlanıyor.

Kampanya kapsamında verilen enerji desteği AC şarjda 895 TL, DC şarjda 1.240 TL, yüksek hızlı DC şarjda ise 1.382 TL'ye kadar tasarruf sağlıyor.

Şarj tipine göre maliyeti ve avantajı ne?

Verilen enerji desteği kullanılan şarj tipine göre değişen ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor:

  • AC (22 kW ve altı): yaklaşık 895 TL
  • DC (150 kW'ye kadar): yaklaşık 1.240 TL
  • Yüksek hızlı DC (150 kW üstü): yaklaşık 1.382 TL'ye kadar

Kampanya için son tarih ne zaman?

Kazanılan ücretsiz enerji 26 Mart 2026 gün sonuna kadar Trugo şarj istasyonlarında kullanılabilecek.

Uzun yol için avantaj sunuyor

Bu kampanya, özellikle bayramda uzun yola çıkacak elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir avantaj sunuyor.

Hem maliyetleri azaltıyor hem de şarj altyapısının daha aktif kullanılmasını teşvik ediyor.

Togg T10X için yeni renk seçeneği belirlendi: Çukurova'nın pamuk beyazı "Seyhan" yollarda

