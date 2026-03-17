Karea Fit, Mart 2026 itibarıyla 699 bin TL'lik satış etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Aracın resmi internet adresinden paylaştığı bilgilere göre 540 kilogram ağırlığındaki bu kompakt model; standart olarak sunulan kliması, geri görüş kamerası ve 90 km/s maksimum hızıyla hem ekonomik hem de pratik bir sürüş deneyimi vadediyor.