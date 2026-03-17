Yerli elektrikli ulaşımın en ucuz yolu: Karea Fit 699 bin TL’ye tanıtıldı

Karea, mikro mobilite segmentindeki ilk elektrikli otomobil modeli "Fit"i 699 bin TL lansman fiyatıyla resmi olarak tanıttı.Bursa'da üretilmesi planlanan araç, iki kişilik oturma kapasitesi ve 135 kilometrelik menziliyle şehir içi trafiğine çözüm sunmayı hedefliyor.

Karea Fit, Mart 2026 itibarıyla 699 bin TL'lik satış etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Aracın resmi internet adresinden paylaştığı bilgilere göre 540 kilogram ağırlığındaki bu kompakt model; standart olarak sunulan kliması, geri görüş kamerası ve 90 km/s maksimum hızıyla hem ekonomik hem de pratik bir sürüş deneyimi vadediyor.

ŞEHİR TRAFİĞİ İÇİN KOMPAKT BOYUT

Karea Fit, özellikle park sorununun yoğun olduğu büyükşehirlerde avantaj sağlamak amacıyla oldukça küçük boyutlarla tasarlandı. Sadece 2,6 metre uzunluğundaki araç, hafif yapısı sayesinde enerji verimliliğini ön planda tutuyor.

TEKNİK PERFORMANS TABLOSU

ÖzellikDetay Bilgisi
Motor Gücü12 kW
Batarya Kapasitesi9,98 kWh (LFP)
Maksimum Menzil135 km
Maksimum Hız90 km/s
Hızlanma (0-50 km/s)~6 Saniye
Şarj Süresi (%20 - %80)2 Saat
Ağırlık540 kg
Jant Ölçüsü13 inç
DONANIM PAKETİNDE NELER VAR?

Birçok mikro mobilite aracının aksine Karea Fit, konfor öğelerini opsiyonel değil, standart olarak sunuyor. Araçta yer alan başlıca donanımlar şunlardır:

  • İklimlendirme: Şehir içi sürüş konforu için standart klima.

  • Sürüş Destek: Elektrikli direksiyon, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri.

  • Teknoloji: Multimedya ekranı, Bluetooth bağlantısı ve elektrikli camlar.

  • Güvenlik: Hidrolik fren sistemi.

❓MERAK EDİLENLER

Karea Fit ehliyet gerektirir mi?

Evet, Karea Fit maksimum 90 km/s hıza ulaşabildiği ve motor gücü değerleri nedeniyle uygun sınıftaki (genellikle B veya B1) sürücü belgesiyle kullanılabilmektedir.

Aracın bataryası ev tipi prizden şarj edilebilir mi?

Teknik verilerde %20'den %80'e 2 saatte şarj olduğu belirtilen araç, uygun dönüştürücü aparatlarla standart şebeke elektriği üzerinden veya AC şarj istasyonlarından şarj edilebilmektedir.

Karea Fit nerede üretiliyor?

Karea Fit, Karel Kalıp bünyesinde geliştirilen ve üretim planlaması Bursa odaklı olan yerli bir girişim projesidir.

Karea Fit nasıl bir araçtır?

Şehir içi kullanım için tasarlanmış, iki kişilik, kompakt ve %100 elektrikli bir mikro mobilite aracıdır.

Menzili neler etkiler?

Sürüş hızı, hava sıcaklığı, yolun eğimi, araçtaki yük miktarı ve klima kullanımı menzil performansını doğrudan etkiler.

Soğuk ve sıcak havalar menzili etkiler mi?

Evet. Aşırı soğuk veya sıcak havalar batarya verimliliğini düşürebilir ve klima/ısıtıcı kullanımı nedeniyle menzil kısalabilir.

Şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda menzil fark eder mi?

Evet. Elektrikli araçlar dur-kalk trafikte (rejeneratif frenleme sayesinde) daha verimlidir; yüksek hızda seyredilen şehir dışı yollarda menzil daha hızlı tükenir.

Evde şarj edilebilir mi?

Evet. Standart ev prizi üzerinden şarj edilebilir. Daha güvenli ve verimli kullanım için uygun elektrik altyapısı önerilir. Şarja uygun uzatma kabloları kullanılmalıdır. 3x2.5 mm, saf bakır, IP67 korumalı prizler önerilir.

Hangi yollarda kullanılabilir?

Şehir içi yollar ve caddeler için uygundur. Maksimum 90 km/s hızı nedeniyle otoyol ve köprü geçiş kuralları yerel trafik mevzuatına tabidir.

Yedek parça tedariği nasıl yapılır?

Yerli üretim olması avantajıyla yedek parçalar doğrudan üretici ve yetkili servisler aracılığıyla temin edilir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE KREDİ DESTEĞİ

Karea, şehir içi ulaşımda tasarruf sağlamak isteyen kullanıcılar için lansman dönemine özel esnek ödeme modelleri sunmaktadır:

  • Kredi Kartı ile Ödeme: Satın alımlarda kredi kartına 12 aya varan taksit imkânı sunularak ödeme planı aylık taksitlere bölünebilmektedir.

  • Taşıt Kredisi Desteği: Araç satış bedelinin %50'sine kadar, bankalar aracılığıyla 36 aya varan vade seçenekleriyle taşıt kredisi kullanma fırsatı verilmektedir.

FİNANSAL AVANTAJLAR

Ödeme YöntemiVade SeçeneğiDestek Oranı
Kredi Kartı12 AySatış bedelinin tamamı veya bir kısmı
Taşıt Kredisi36 AyAraç bedelinin %50'sine kadar
Fotoğraflar Karea'nın Resmi İnternet Adresinden Alınmıştır.

