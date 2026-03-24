Avrupa Birliği'nde şubat ayında yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 865 bin 437 adede ulaştı.

Hibrit araçlar yüzde 38,7 payla ilk sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,3 oldu ve tam elektrikli araç satışları yüzde 20,6 artarak 158 bin 280'e çıktı.

Volkswagen Grubu 230 bin 228 araçla en fazla satış yapan grup olurken, Stellantis Grubu 158 bin 341 ve Renault Grubu 86 bin 51 satışla takip etti.

Almanya'da satışlar yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 7,5 ve İtalya'da yüzde 14 artarken, Fransa'da yüzde 14,7 geriledi.

Ocak-şubat döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşerek 1 milyon 664 bin 680'e geriledi.

Avrupa otomobil pazarına ilişkin güncel veriler, tüketici tercihlerindeki dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin açıkladığı şubat ayı verilerine göre, yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınırlı bir artış gösterirken, özellikle hibrit ve elektrikli araçların pazardaki ağırlığı dikkat çekti. İşte en çok satan otomobil markaları…

Şubatta AB’de yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 1,4 artışla 865 bin 437’ye yükseldi. AB OTOMOBİL PAZARI ŞUBATTA HAFİF YÜKSELDİ Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 1,4 yükselen satışlar, toplamda 865 bin 437 adede ulaştı. Veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından paylaşıldı.