Avrupa otomobil pazarına ilişkin güncel veriler, tüketici tercihlerindeki dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin açıkladığı şubat ayı verilerine göre, yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınırlı bir artış gösterirken, özellikle hibrit ve elektrikli araçların pazardaki ağırlığı dikkat çekti. İşte en çok satan otomobil markaları…
AB OTOMOBİL PAZARI ŞUBATTA HAFİF YÜKSELDİ
Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 1,4 yükselen satışlar, toplamda 865 bin 437 adede ulaştı. Veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından paylaşıldı.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR
Şubat ayında satılan araçların büyük kısmını alternatif yakıtlı modeller oluşturdu. Hibrit araçlar yüzde 38,7 ile ilk sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,3 oldu. Benzinli araçlar yüzde 23,1, fişli hibritler yüzde 9,7 ve dizel araçlar yüzde 8,1 oranında satıştan pay aldı.
Tam elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 158 bin 280'e çıktı. Elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit modellerin toplam payı yüzde 66,7'ye ulaştı.
ÜLKELERE GÖRE SATIŞ PERFORMANSI
AB'nin büyük otomobil pazarlarında farklı eğilimler görüldü. Şubat ayında Almanya'da satışlar yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 7,5 ve İtalya'da yüzde 14 oranında artış kaydetti. Buna karşılık Fransa'da satışlar yüzde 14,7 geriledi.
YILIN İLK İKİ AYINDA GERİLEME
Ocak-şubat dönemine bakıldığında ise tablo biraz daha zayıf. Bu dönemde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşerek 1 milyon 664 bin 680'e geriledi.
EN ÇOK SATAN OTOMOTİV GRUPLARI
Şubat ayında AB pazarında en fazla satış yapan grup 230 bin 228 araçla Volkswagen Grubu oldu. Onu 158 bin 341 satışla Stellantis Grubu takip etti. Üçüncü sırada ise 86 bin 51 araç satışıyla Renault Grubu yer aldı.