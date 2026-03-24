AB otomobil pazarında dengeler değişti: Satışlar yüzde 1,4 arttı

Avrupa Birliği’nde yeni otomobil satışları şubat ayında sınırlı da olsa artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 1,4 yükselen satışlar 865 bin adedi aşarken, pazarda hibrit ve elektrikli araçların ağırlığı dikkat çekti.

AB otomobil pazarında dengeler değişti: Satışlar yüzde 1,4 arttı
  • Avrupa Birliği'nde şubat ayında yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 865 bin 437 adede ulaştı.
  • Hibrit araçlar yüzde 38,7 payla ilk sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,3 oldu ve tam elektrikli araç satışları yüzde 20,6 artarak 158 bin 280'e çıktı.
  • Volkswagen Grubu 230 bin 228 araçla en fazla satış yapan grup olurken, Stellantis Grubu 158 bin 341 ve Renault Grubu 86 bin 51 satışla takip etti.
  • Almanya'da satışlar yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 7,5 ve İtalya'da yüzde 14 artarken, Fransa'da yüzde 14,7 geriledi.
  • Ocak-şubat döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşerek 1 milyon 664 bin 680'e geriledi.

Avrupa otomobil pazarına ilişkin güncel veriler, tüketici tercihlerindeki dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin açıkladığı şubat ayı verilerine göre, yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınırlı bir artış gösterirken, özellikle hibrit ve elektrikli araçların pazardaki ağırlığı dikkat çekti. İşte en çok satan otomobil markaları…

Şubatta AB’de yeni otomobil satışları yıllık bazda yüzde 1,4 artışla 865 bin 437’ye yükseldi.

AB OTOMOBİL PAZARI ŞUBATTA HAFİF YÜKSELDİ

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 1,4 yükselen satışlar, toplamda 865 bin 437 adede ulaştı. Veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından paylaşıldı.

Hibrit araçlar yüzde 38,7 ile ilk sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,3’e ulaştı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR

Şubat ayında satılan araçların büyük kısmını alternatif yakıtlı modeller oluşturdu. Hibrit araçlar yüzde 38,7 ile ilk sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,3 oldu. Benzinli araçlar yüzde 23,1, fişli hibritler yüzde 9,7 ve dizel araçlar yüzde 8,1 oranında satıştan pay aldı.
Tam elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 158 bin 280'e çıktı. Elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit modellerin toplam payı yüzde 66,7'ye ulaştı.

Benzinli araçlar yüzde 23,1, fişli hibritler yüzde 9,7 ve dizel araçlar yüzde 8,1 oranında satıştan pay aldı.

ÜLKELERE GÖRE SATIŞ PERFORMANSI

AB'nin büyük otomobil pazarlarında farklı eğilimler görüldü. Şubat ayında Almanya'da satışlar yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 7,5 ve İtalya'da yüzde 14 oranında artış kaydetti. Buna karşılık Fransa'da satışlar yüzde 14,7 geriledi.

AB’nin büyük pazarlarında şubatta Almanya, İspanya ve İtalya’da satışlar artarken, Fransa’da sert düşüş yaşandı.

YILIN İLK İKİ AYINDA GERİLEME

Ocak-şubat dönemine bakıldığında ise tablo biraz daha zayıf. Bu dönemde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 düşerek 1 milyon 664 bin 680'e geriledi.

Şubat ayında AB pazarında en fazla satışı, 230 bin 228 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

EN ÇOK SATAN OTOMOTİV GRUPLARI

Şubat ayında AB pazarında en fazla satış yapan grup 230 bin 228 araçla Volkswagen Grubu oldu. Onu 158 bin 341 satışla Stellantis Grubu takip etti. Üçüncü sırada ise 86 bin 51 araç satışıyla Renault Grubu yer aldı.

