Togg T10X için yeni renk seçeneği belirlendi: Çukurova’nın pamuk beyazı "Seyhan" yollarda
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 1 Şubat 2026'da paylaştığı duyuruyla, Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilham alan yeni "Seyhan" rengini T10X model listesine dahil etti. Marka, doğallık ve zarafeti ön plana çıkaran bu yeni seçenekle Türkiye'nin kültürel mirasını yollara taşımaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
💰 TOGG ARAÇ MODELLERİ TESLİM FİYATLARI (2026)
|Model & Versiyon
|Menzil Tipi
|Teslim Fiyatı (₺)
|T10X V1 RWD
|Standart Menzil
|1.870.000 ₺
|T10X V1 RWD
|Uzun Menzil
|2.180.000 ₺
|T10X V2 RWD
|Uzun Menzil
|2.371.000 ₺
|T10X V2 4More
|Uzun Menzil (Obsidiyen)
|3.178.000 ₺
|T10F V1 RWD
|Standart Menzil
|1.886.000 ₺
|T10F V1 RWD
|Uzun Menzil
|2.196.000 ₺
|T10F V2 RWD
|Uzun Menzil
|2.371.000 ₺
|T10F V2 4More
|Uzun Menzil
|3.178.000 ₺
⚙️ DONANIM VE OPSİYON PAKETLERİ
|Opsiyon Adı
|Geçerli Olduğu Versiyon
|Fiyat (₺)
|🛞 19 İnç Jantlar
|V1
|40.000 ₺
|🛡️ Teknoloji ve Konfor Paketi
|V1
|50.000 ₺ (T10F için 40.000 ₺)
|❄️ Kış Paketi
|V2
|25.000 ₺ (T10F için 30.000 ₺)
|🧠 Akıllı Destek Paketi
|V2
|30.000 ₺
|⚡ 22 kW AC Şarj Kapasitesi
|V1, V2
|40.000 ₺
|🌅 Panoramik Cam Tavan
|V1, V2
|65.000 ₺ (T10F için 50.000 ₺)
|🔊 Meridian Premium Ses Sistemi
|V2
|65.000 ₺ (T10F için 50.000 ₺)
|☁️ Krem Vegan Deri Koltuklar
|V2 / V2 4More (Sadece T10F)
|50.000 ₺ / 66.000 ₺
|🖤 Obsidiyen Tasarım Paketi
|V2 4More
|100.000 ₺