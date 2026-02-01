PODCAST CANLI YAYIN

Togg T10X için yeni renk seçeneği belirlendi: Çukurova’nın pamuk beyazı "Seyhan" yollarda

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 1 Şubat 2026'da paylaştığı duyuruyla, Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilham alan yeni "Seyhan" rengini T10X model listesine dahil etti. Marka, doğallık ve zarafeti ön plana çıkaran bu yeni seçenekle Türkiye'nin kültürel mirasını yollara taşımaya devam ediyor.

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg, 1 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile T10X modelinin renk paletine eklenen en yeni üyeyi tanıttı. Adana'nın simgesi haline gelen Çukurova'nın bereketli pamuk tarlalarından esinlenilerek tasarlanan bu özel renk, "Seyhan" ismiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

🎨 DOĞADAN İLHAM ALAN TASARIM: "SEYHAN"

Togg, otomobillerinde kullandığı renkleri rastgele seçmek yerine, Türkiye'nin farklı coğrafi noktalarındaki ikonik değerleri temel alıyor. Yeni tanıtılan Seyhan rengi de bu felsefenin bir parçası.

  • İlham Kaynağı: Adana'nın dünyaca ünlü pamuk tarlaları ve Çukurova'nın uçsuz bucaksız beyazlığı.

  • Görsel Kimlik: Sadeliği ve zarafeti temsil eden beyaz tonları, aracın modern hatlarını vurgularken doğal bir ışıltı sunuyor.

  • Mesaj: Togg'un sosyal medya paylaşımında, "Adana Çukurova'nın bereketli ovalarındaki pamuk tarlalarından ilham alan, Togg'un yeni rengi Seyhan ile tanışın" ifadeleriyle bölgenin tarımsal zenginliğine selam gönderildi.

📍 TOGG'UN RENK AİLESİ GENİŞLİYOR

Seyhan rengi, Togg'un halihazırda büyük ilgi gören diğer bölge isimli renklerinin yanındaki yerini aldı. Markanın renk skalasında şu ana kadar şu isimler bulunuyordu:

  1. 📍 Anadolu: Kırmızının en canlı tonu.

  2. 📍 Gemlik: Körfezin mavi sularını temsil ediyor.

  3. 📍 Oltu: Erzurum'un meşhur siyah taşından esinlenildi.

  4. 📍 Kula: Manisa'nın volkanik gri tonlarını yansıtıyor.

  5. 📍 Kapadokya: Bölgenin peri bacaları ve kum tonlarını sunuyor.

  6. 📍 Pamukkale: Travertenlerin saf beyazlığı.

Yeni eklenen Seyhan, Pamukkale renginden farklı olarak Çukurova'nın "beyaz altın"ı olarak bilinen pamuğun kendine has yumuşak ve doğal dokusunu yansıtıyor.

Fotoğraf: TOGG'un resmi hesbaında yer alan renk seçenekleri

📈 SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yeni rengin tanıtım videosu sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Özellikle Adanalı kullanıcılar ve yerli üretim tutkunları, Çukurova'nın bu şekilde onurlandırılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

🚗 TOGG T10X VE T10F GÜNCEL FİYAT VE OPSİYON TABLOSU

Togg, 1 Şubat 2026 tarihinde duyurduğu yeni "Seyhan" rengi ile birlikte güncel fiyat listesini paylaştı. 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatları ve opsiyon paketleri aşağıda detaylandırılmıştır.

💰 TOGG ARAÇ MODELLERİ TESLİM FİYATLARI (2026)

Model & VersiyonMenzil TipiTeslim Fiyatı (₺)
T10X V1 RWDStandart Menzil1.870.000 ₺
T10X V1 RWDUzun Menzil2.180.000 ₺
T10X V2 RWDUzun Menzil2.371.000 ₺
T10X V2 4MoreUzun Menzil (Obsidiyen)3.178.000 ₺
T10F V1 RWDStandart Menzil1.886.000 ₺
T10F V1 RWDUzun Menzil2.196.000 ₺
T10F V2 RWDUzun Menzil2.371.000 ₺
T10F V2 4MoreUzun Menzil3.178.000 ₺

⚙️ DONANIM VE OPSİYON PAKETLERİ

Opsiyon AdıGeçerli Olduğu VersiyonFiyat (₺)
🛞 19 İnç JantlarV140.000 ₺
🛡️ Teknoloji ve Konfor PaketiV150.000 ₺ (T10F için 40.000 ₺)
❄️ Kış PaketiV225.000 ₺ (T10F için 30.000 ₺)
🧠 Akıllı Destek PaketiV230.000 ₺
22 kW AC Şarj KapasitesiV1, V240.000 ₺
🌅 Panoramik Cam TavanV1, V265.000 ₺ (T10F için 50.000 ₺)
🔊 Meridian Premium Ses SistemiV265.000 ₺ (T10F için 50.000 ₺)
☁️ Krem Vegan Deri KoltuklarV2 / V2 4More (Sadece T10F)50.000 ₺ / 66.000 ₺
🖤 Obsidiyen Tasarım PaketiV2 4More100.000 ₺

📝 ÖNEMLİ NOTLAR

  • Anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahildir.

  • Trafik sigortası ve kasko fiyatlara dahil değildir.

  • Fiyatlar an itibarıyla geçerli olup, araç teslim tarihindeki liste fiyatları esas alınacaktır.

  • Yeni tanıtılan Seyhan rengi, markanın Anadolu temalı renk paletinin bir parçası olarak tüm versiyonlarda seçilebilmektedir.

📉 TOGG ŞUBAT 2026 FİNANSMAN KAMPANYASI

  • T10F Modeli İçin: 750.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla aylık 62.500 TL ödeme imkanı sunulmaktadır.

  • T10X Modeli İçin: 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seçeneğiyle aylık 41.667 TL taksit avantajı bulunmaktadır.

  • Geçerlilik: Kampanya sınırlı sayıda; T10X V2, T10X V2 4More ve T10F V2, T10F V2 4More versiyonlarını kapsamaktadır.

  • İşlem: Başvurular ve siparişler Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Fotoğraflar TOGG'un resmi adresinden ve sosyal medya hesbaından alınmıştır