Togg T10X için yeni renk seçeneği belirlendi: Çukurova’nın pamuk beyazı "Seyhan" yollarda

📍 TOGG'UN RENK AİLESİ GENİŞLİYOR

Seyhan rengi, Togg'un halihazırda büyük ilgi gören diğer bölge isimli renklerinin yanındaki yerini aldı. Markanın renk skalasında şu ana kadar şu isimler bulunuyordu:

📍 Anadolu: Kırmızının en canlı tonu. 📍 Gemlik: Körfezin mavi sularını temsil ediyor. 📍 Oltu: Erzurum'un meşhur siyah taşından esinlenildi. 📍 Kula: Manisa'nın volkanik gri tonlarını yansıtıyor. 📍 Kapadokya: Bölgenin peri bacaları ve kum tonlarını sunuyor. 📍 Pamukkale: Travertenlerin saf beyazlığı.

Yeni eklenen Seyhan, Pamukkale renginden farklı olarak Çukurova'nın "beyaz altın"ı olarak bilinen pamuğun kendine has yumuşak ve doğal dokusunu yansıtıyor.