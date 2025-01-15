Fiat Egea ÖTV indirimi fırsatı! 200 bin TL’ye varan düşüş bekleniyor

Fiat Egea, Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olmayı sürdürürken, ÖTV ve liste fiyatındaki büyük indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Çıktığı günden bu yana Türkiye pazarında zirveden inmeyen bu model, şu sıralar tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor.
Fotoğraflar: FIAT
FİAT EGEA'NIN İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI
Fiat'ın resmi web sitesinde Egea modelleri, 960 bin TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Ancak bayilerle görüşüldüğünde bu fiyatın 800 bin TL'ye kadar düşürülebildiği görülüyor. Üstelik bazı bayiler, müşterilerini daha da memnun etmek için ek hediyeler sunuyor. PPF kaput kaplama, çamurluk koruma, boya koruma ve deri koltuk kaplama gibi ücretsiz ek hizmetlerle toplamda 200 bin TL'ye varan avantajlar sağlanabiliyor.
TÜM BAYİLERDE GEÇERLİ OLMAYABİLİR
İndirim ve ek avantajların her bayi tarafından sunulmadığını belirtmek gerekiyor. Özellikle İstanbul'daki bayilerde rekabetin yoğun olduğu biliniyor. Bu nedenle tüketicilerin detaylı bir araştırma yapması ve fiyat tekliflerini karşılaştırması önem taşıyor.
ÖTV MUAFİYETİ İÇİN GÖZLER YASADA
Hükümetin hurda teşvikli ÖTV muafiyeti üzerinde çalıştığı ve bu yasanın çıkmasının an meselesi olduğu konuşuluyor. Ancak tüketiciler için bir risk de bulunuyor: Eğer yasa, araç satın aldıktan sonra çıkarsa, alıcıların 300 bin TL'yi bulan bir zararla karşılaşma ihtimali mevcut. Bu durum, birçok kişiyi bekleme kararı almaya itiyor. Ancak yasanın kesin çıkacağına dair bir garanti olmadığını unutmamak gerekiyor.
Fiat Egea almak isteyenlerin acele etmeden, piyasa koşullarını ve yasal gelişmeleri dikkatle takip etmeleri tavsiye ediliyor. Mevcut indirim fırsatları cazip görünse de, ÖTV muafiyeti ile çok daha büyük avantajlar sağlanabileceği düşünülüyor.