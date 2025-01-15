Fiat Egea ÖTV indirimi fırsatı! 200 bin TL’ye varan düşüş bekleniyor

Fiat Egea , Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olmayı sürdürürken, ÖTV ve liste fiyatındaki büyük indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Çıktığı günden bu yana Türkiye pazarında zirveden inmeyen bu model, şu sıralar tüketiciler için cazip fırsatlar sunuyor.

Fotoğraflar: FIAT

FİAT EGEA'NIN İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI

Fiat'ın resmi web sitesinde Egea modelleri, 960 bin TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Ancak bayilerle görüşüldüğünde bu fiyatın 800 bin TL'ye kadar düşürülebildiği görülüyor. Üstelik bazı bayiler, müşterilerini daha da memnun etmek için ek hediyeler sunuyor. PPF kaput kaplama, çamurluk koruma, boya koruma ve deri koltuk kaplama gibi ücretsiz ek hizmetlerle toplamda 200 bin TL'ye varan avantajlar sağlanabiliyor.

TÜM BAYİLERDE GEÇERLİ OLMAYABİLİR

İndirim ve ek avantajların her bayi tarafından sunulmadığını belirtmek gerekiyor. Özellikle İstanbul'daki bayilerde rekabetin yoğun olduğu biliniyor. Bu nedenle tüketicilerin detaylı bir araştırma yapması ve fiyat tekliflerini karşılaştırması önem taşıyor.