Fiat Ocak 2025 fiyat listesini açıkladı! Egea, Egea Cross, Sedan...

İtalyan otomotiv devi Fiat, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Hem 2024 hem de 2025 model yılı araçları kapsayan liste, özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde dikkat çeken indirimler ve kredi fırsatları sunuyor.
🚙 FİAT EGEA SEDAN OCAK 2025 FİYATLARI
2025 model yılı için sunulan Egea Sedan'ın fiyatları:
Easy 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.064.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel Dizel): 1.322.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.440.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.124.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel Dizel): 1.377.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.495.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.179.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.550.900 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.234.900 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.605.900 TL
2024 model yılına ait kredi kampanyalı fiyatlar ise:
Easy 1.4 Fire 95 HP GSR: 929.900 TL (Standart: 1.049.900 TL)
Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR: 1.174.900 TL (Standart: 1.287.900 TL)
Urban 1.4 Fire 95 HP GSR: 999.900 TL (Standart: 1.109.900 TL)
Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR: 1.224.900 TL (Standart: 1.342.900 TL)
Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR: 1.054.900 TL (Standart: 1.164.900 TL)
Limited 1.4 Fire 95 HP GSR: 1.109.900 TL (Standart: 1.219.900 TL)