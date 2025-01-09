Fiat Ocak 2025 fiyat listesini açıkladı! Egea, Egea Cross, Sedan...

İtalyan otomotiv devi Fiat, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Hem 2024 hem de 2025 model yılı araçları kapsayan liste, özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde dikkat çeken indirimler ve kredi fırsatları sunuyor.