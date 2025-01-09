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Fiat Ocak 2025 fiyat listesini açıkladı! Egea, Egea Cross, Sedan...

İtalyan otomobil devi Fiat, 2025 yılının ilk ayına özel olarak yeni kampanyalarını ve güncel fiyat listesini duyurdu. Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Fiat, hem 2024 hem de 2025 model yılı araçlar için fiyatlarını açıkladı. İşte Egea Sedan ve Egea Cross modellerinin hem standart hem de kampanyalı fiyat detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:05 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:05
Fiat Ocak 2025 fiyat listesini açıkladı! Egea, Egea Cross, Sedan...

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    İtalyan otomotiv devi Fiat, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Hem 2024 hem de 2025 model yılı araçları kapsayan liste, özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde dikkat çeken indirimler ve kredi fırsatları sunuyor.

    🚙 FİAT EGEA SEDAN OCAK 2025 FİYATLARI

    2025 model yılı için sunulan Egea Sedan'ın fiyatları:

    Easy 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.064.900 TL

    Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel Dizel): 1.322.900 TL

    Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.440.900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.124.900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel Dizel): 1.377.900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.495.900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.179.900 TL

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.550.900 TL

    Limited 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.234.900 TL

    Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.605.900 TL

    2024 model yılına ait kredi kampanyalı fiyatlar ise:

    Easy 1.4 Fire 95 HP GSR: 929.900 TL (Standart: 1.049.900 TL)

    Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR: 1.174.900 TL (Standart: 1.287.900 TL)

    Urban 1.4 Fire 95 HP GSR: 999.900 TL (Standart: 1.109.900 TL)

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR: 1.224.900 TL (Standart: 1.342.900 TL)

    Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR: 1.054.900 TL (Standart: 1.164.900 TL)

    Limited 1.4 Fire 95 HP GSR: 1.109.900 TL (Standart: 1.219.900 TL)

    🚗 FİAT EGEA CROSS OCAK 2025 FİYATLARI

    Fiat Egea Cross modeli için açıklanan 2025 model yılı fiyatları:

    Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.159.900 TL

    Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 1.519.900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.219.900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 1.574.900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.274.900 TL

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 1.629.900 TL

    Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.329.900 TL

    Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 1.684.900 TL

    2024 model yılı kredi kampanyalı fiyatlar ise

    Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.014.900 TL (Standart: 1.137.900 TL)

    Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 1.319.900 TL (Standart: 1.459.900 TL)

    Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.079.900 TL (Standart: 1.192.900 TL)

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+: 1.364.900 TL (Standart: 1.514.900 TL)

    Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.134.900 TL (Standart: 1.247.900 TL)

    Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+: 1.189.900 TL (Standart: 1.302.900 TL)

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