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2025’in en çok konuşulan modelleri: Renault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! Sedan mı SUV mu?

2025 yılı otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor. SUV segmentinin iddialı modeli Renault Duster, dikkat çeken yeni fiyatlarıyla adeta piyasaya damga vurdu. Skoda ise sedan kategorisindeki güçlü temsilcisi Octavia için fiyat güncellemesine giderek alıcıları cezbetmeye başladı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 23:57 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 23:57
2025’in en çok konuşulan modelleri: Renault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! Sedan mı SUV mu?

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tomobil tutkunları bu habere kilitlendi! Renault, yeni nesil Duster'ı beklenmedik bir fiyat etiketiyle satışa sunarken, Skoda da Octavia'da büyük bir indirim atağı başlattı. 2025'in en çok konuşulan modelleri, hem şehir içi sürüş konforu hem de fiyat-performans avantajlarıyla dikkat çekiyor. SUV sevenler Duster'a yönelirken, sedan tutkunu olanlar Octavia'ya göz kırpıyor.

Fotoğraflar: RenaultFotoğraflar: Renault

RENAULT DUSTER VE SKODA OCTAVİA YENİ FİYATIYLA ŞAŞKINLIK YARATTI!

Otomobil piyasası Mart ayında hareketli günler yaşıyor. SUV segmentinde dikkat çeken Yeni Renault Duster, yenilenen teknolojisi ve güncellenen fiyatıyla alıcıları hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Öte yandan Skoda, C sedan dünyasının güçlü temsilcisi Octavia ile fiyatlarını aşağı çekerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte iki markanın Mart 2025 güncel fiyat listesi ve detaylı donanım karşılaştırması 👇

🟢 RENAULT DUSTER MART 2025 FİYAT LİSTESİ

Yeni Duster, hem şehir içi pratikliği hem de arazi performansıyla ön plana çıkıyor. İşte versiyonlara göre fiyatlar:

🚙 Versiyon ⚙️ Motor - Donanım 💸 Fiyat
Evolution Eco-G 100 hp LPG'li, Ekonomik Seçenek 1.358.000 TL 💰
Evolution full hybrid 145 hp E-Tech Tam hibrit, düşük yakıt tüketimi 1.664.000 TL
Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4 Hafif hibrit, 4x4 sürüş keyfi 1.713.000 TL 🛞
Techno full hybrid 145 hp E-Tech Üst donanım hibrit 1.714.000 TL 🚀
Techno mild hybrid advanced 130 hp 4x4 En dolu 4x4 seçeneği 1.764.900 TL 🏔️

🔵 SKODA OCTAVİA MART 2025 FİYAT LİSTESİ

Skoda Octavia ise sedan konforunu modern teknolojilerle birleştirerek iddiasını sürdürüyor. Fiyatlarda yapılan indirim ise tüketicinin yüzünü güldürdü.

🚗 Versiyon ⚙️ Motor - Donanım 💸 Fiyat
Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG Giriş seviyesi hafif hibrit 1.954.900 TL 🔧
Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG Orta donanım, konfor odaklı 2.204.900 TL 🪑
Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG Lüks donanım 2.511.400 TL
Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG Sportif görünüm 2.511.400 TL 🏁
RS 2.0 TSI 265 PS DSG Performans canavarı 4.051.400 TL 🔥
Combi Sportline 1.5 TSI mHEV Station Wagon tarzı 2.591.400 TL 📦
Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG Aile arabasında performans 4.131.400 TL 🐎

🧐 HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

-Bütçesi daha sınırlı olanlar ve SUV isteyenler için Duster, LPG'li ve hibrit seçenekleriyle ciddi avantaj sağlıyor.

-Performans ve prestij arayanlar için ise Skoda Octavia RS gibi güçlü motor seçenekleri ön plana çıkıyor.

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