2025’in en çok konuşulan modelleri: Renault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! Sedan mı SUV mu?

tomobil tutkunları bu habere kilitlendi! Renault, yeni nesil Duster'ı beklenmedik bir fiyat etiketiyle satışa sunarken, Skoda da Octavia'da büyük bir indirim atağı başlattı. 2025'in en çok konuşulan modelleri, hem şehir içi sürüş konforu hem de fiyat-performans avantajlarıyla dikkat çekiyor. SUV sevenler Duster'a yönelirken, sedan tutkunu olanlar Octavia'ya göz kırpıyor.
Fotoğraflar: Renault
RENAULT DUSTER VE SKODA OCTAVİA YENİ FİYATIYLA ŞAŞKINLIK YARATTI!
Otomobil piyasası Mart ayında hareketli günler yaşıyor. SUV segmentinde dikkat çeken Yeni Renault Duster, yenilenen teknolojisi ve güncellenen fiyatıyla alıcıları hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Öte yandan Skoda, C sedan dünyasının güçlü temsilcisi Octavia ile fiyatlarını aşağı çekerek dikkatleri üzerine çekti.
İşte iki markanın Mart 2025 güncel fiyat listesi ve detaylı donanım karşılaştırması 👇
🟢 RENAULT DUSTER MART 2025 FİYAT LİSTESİ
Yeni Duster, hem şehir içi pratikliği hem de arazi performansıyla ön plana çıkıyor. İşte versiyonlara göre fiyatlar:
|🚙 Versiyon
|⚙️ Motor - Donanım
|💸 Fiyat
|Evolution Eco-G 100 hp
|LPG'li, Ekonomik Seçenek
|1.358.000 TL 💰
|Evolution full hybrid 145 hp E-Tech
|Tam hibrit, düşük yakıt tüketimi
|1.664.000 TL ⚡
|Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4
|Hafif hibrit, 4x4 sürüş keyfi
|1.713.000 TL 🛞
|Techno full hybrid 145 hp E-Tech
|Üst donanım hibrit
|1.714.000 TL 🚀
|Techno mild hybrid advanced 130 hp 4x4
|En dolu 4x4 seçeneği
|1.764.900 TL 🏔️