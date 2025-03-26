2025’in en çok konuşulan modelleri: Renault Duster ucuzladı, Skoda Octavia atağa geçti! Sedan mı SUV mu?

tomobil tutkunları bu habere kilitlendi! Renault, yeni nesil Duster'ı beklenmedik bir fiyat etiketiyle satışa sunarken, Skoda da Octavia'da büyük bir indirim atağı başlattı. 2025'in en çok konuşulan modelleri, hem şehir içi sürüş konforu hem de fiyat-performans avantajlarıyla dikkat çekiyor. SUV sevenler Duster'a yönelirken, sedan tutkunu olanlar Octavia'ya göz kırpıyor.