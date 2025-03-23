Sıfır otomobilde fiyatlar geri sarıyor: 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli açıklandı

Türkiye'de sıfır otomobil almak artık hayal mi? Mart 2025 itibarıyla yayımlanan yeni liste, araç sahibi olmak isteyenler için umut oldu. Şehir içi kullanımına uygun, ekonomik ve kompakt modeller, 1 milyon TL bandında hâlâ bulunabiliyor.