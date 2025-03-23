Sıfır otomobilde fiyatlar geri sarıyor: 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli açıklandı

Türkiye'de sıfır otomobil almak artık hayal mi? Mart 2025 itibarıyla yayımlanan yeni liste, araç sahibi olmak isteyenler için umut oldu. Şehir içi kullanımına uygun, ekonomik ve kompakt modeller, 1 milyon TL bandında hâlâ bulunabiliyor.
2025 MART İTİBARIYLA EN UCUZ 19 SIFIR OTOMOBİL MODELİ
1️⃣ Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 975.000 TL 💸
2️⃣ Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 HP – 984.900 TL 🇮🇹
3️⃣ Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.070.000 TL 🇰🇷
4️⃣ Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 BG – 1.103.000 TL 🇫🇷
5️⃣ Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel – 1.171.000 TL 🚙
6️⃣ Opel Corsa Edition 1.2 75 HP Manuel – 1.190.900 TL 🇩🇪
7️⃣ Dacia Sandero Stepway 1.0L TCe 90 bg Otomatik – 1.205.000 TL 🛻
8️⃣ BYD Dolphin (Elektrikli) – 1.284.500 TL ⚡🐬
9️⃣ Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life – 1.299.000 TL 🌀
🔟 Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 HP DSG – 1.315.000 TL 🇪🇸
1️⃣1️⃣ Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik – 1.335.000 TL 🏙️
1️⃣2️⃣ Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT – 1.395.000 TL ♻️
1️⃣3️⃣ Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel – 1.407.000 TL 🛠️
1️⃣4️⃣ Fiat 600 – 1.415.900 TL 🚗
1️⃣5️⃣ Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 You – 1.440.000 TL 🧠
1️⃣6️⃣ Togg T10X V1 RWD Standart Menzil – 1.440.000 TL 🇹🇷⚡
1️⃣7️⃣ Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli) – 1.478.000 TL ⚡🦁
1️⃣8️⃣ Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel – 1.506.700 TL 🐆
1️⃣9️⃣ Mitsubishi Space Star – 964.700 TL ✨🚀 (Listedeki en ucuz model)
Fotoğraflar: AA