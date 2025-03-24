Citroen C4’e dev indirim geldi! İşte yeni fiyatlar ve sürpriz model

Citroen, Mart ayında gerçekleştirdiği dikkat çekici indirim kampanyasıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle sevilen modeli C4 üzerinde uyguladığı fiyat avantajıyla, kullanıcılar için önemli bir fırsat sundu.
Citroen, Mart ayında gerçekleştirdiği dikkat çekici indirim kampanyasıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle sevilen modeli C4 üzerinde uyguladığı fiyat avantajıyla, kullanıcılar için önemli bir fırsat sundu.
Fransız otomotiv devi, C4 modelini makyajlayarak yeni tasarım detaylarıyla otomobili daha modern ve çekici hale getirdi. Yenilenen tasarımıyla özellikle aracın arka kısmı dikkat çekiyor. Daha oturaklı ve prestijli bir görünüme kavuşan yeni C4, kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler almaya başladı.
Yeni Citroen C4, performans konusunda da dikkat çekiyor. Araçta, 130 beygir gücünde 1.2 litrelik PureTech benzinli motor bulunuyor. Bu motor, önceki versiyonlarda olduğu gibi, sağlam ve verimli performansıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamaya devam ediyor.
Citroen ayrıca, C4 modeline bir sürpriz yaparak 136 beygir gücüne sahip Mild Hybrid (hafif hibrit) motor seçeneğini de ekledi. Yeni 1.2 MHEV motor, e-DCS6 şanzıman sistemiyle birlikte geliyor ve daha düşük yakıt tüketimi ile daha çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor.
Mart ayı boyunca devam eden kampanya kapsamında, Citroen C4'ün fiyatlarında 150 bin TL'yi aşan önemli indirimler uygulandı. Güncel fiyat listesine bakıldığında:
Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You versiyonu 1.450.000 TL,
Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max versiyonu 1.560.000 TL,
Citroen C4 1.2 MHEV 136 HP - e-DCS6 Max versiyonu ise 1.600.000 TL'den satışa sunuluyor.
Araç, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan 380 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Ancak bazı kullanıcılar, bagaj kapasitesinin 400 litre civarında olması gerektiğini belirtiyor.
Citroen C4'ün Mart ayındaki indirim kampanyası, kompakt otomobil pazarında rekabetçi bir konum elde etmesine olanak tanırken, aynı segmentte yer alan Renault Clio'nun bile 1.309.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olduğu düşünülünce, C4'ün sunduğu bu fırsat oldukça cazip hale geliyor.