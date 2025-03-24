SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Citroen C4'e dev indirim geldi! İşte yeni fiyatlar ve sürpriz model

Citroen, Mart ayı sona ermeden otomobil severleri sevindirecek büyük bir kampanyaya imza attı. Sevilen modeli Citroen C4'te tam 150 bin TL'yi aşan indirimlerle dikkat çeken şirket, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 17:47 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 17:47
Citroen C4’e dev indirim geldi! İşte yeni fiyatlar ve sürpriz model

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Citroen, Mart ayında gerçekleştirdiği dikkat çekici indirim kampanyasıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle sevilen modeli C4 üzerinde uyguladığı fiyat avantajıyla, kullanıcılar için önemli bir fırsat sundu.

Fotoğraflar: CitroenFotoğraflar: Citroen

Fransız otomotiv devi, C4 modelini makyajlayarak yeni tasarım detaylarıyla otomobili daha modern ve çekici hale getirdi. Yenilenen tasarımıyla özellikle aracın arka kısmı dikkat çekiyor. Daha oturaklı ve prestijli bir görünüme kavuşan yeni C4, kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler almaya başladı.

Yeni Citroen C4, performans konusunda da dikkat çekiyor. Araçta, 130 beygir gücünde 1.2 litrelik PureTech benzinli motor bulunuyor. Bu motor, önceki versiyonlarda olduğu gibi, sağlam ve verimli performansıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Citroen ayrıca, C4 modeline bir sürpriz yaparak 136 beygir gücüne sahip Mild Hybrid (hafif hibrit) motor seçeneğini de ekledi. Yeni 1.2 MHEV motor, e-DCS6 şanzıman sistemiyle birlikte geliyor ve daha düşük yakıt tüketimi ile daha çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor.

Mart ayı boyunca devam eden kampanya kapsamında, Citroen C4'ün fiyatlarında 150 bin TL'yi aşan önemli indirimler uygulandı. Güncel fiyat listesine bakıldığında:

Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You versiyonu 1.450.000 TL,

Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max versiyonu 1.560.000 TL,

Citroen C4 1.2 MHEV 136 HP - e-DCS6 Max versiyonu ise 1.600.000 TL'den satışa sunuluyor.

Araç, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan 380 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Ancak bazı kullanıcılar, bagaj kapasitesinin 400 litre civarında olması gerektiğini belirtiyor.

Citroen C4'ün Mart ayındaki indirim kampanyası, kompakt otomobil pazarında rekabetçi bir konum elde etmesine olanak tanırken, aynı segmentte yer alan Renault Clio'nun bile 1.309.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olduğu düşünülünce, C4'ün sunduğu bu fırsat oldukça cazip hale geliyor.

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sarıyor: 2025 Mart ayının En ucuz 19 modeli açıklandıSıfır otomobilde fiyatlar geri sarıyor: 2025 Mart ayının En ucuz 19 modeli açıklandı
Sıfır otomobilde fiyatlar geri sarıyor: 2025 Mart ayının En ucuz 19 modeli açıklandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?
Casper
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor
Borsa İstanbul
Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüleri
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı