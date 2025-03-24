Citroen C4’e dev indirim geldi! İşte yeni fiyatlar ve sürpriz model

Citroen , Mart ayında gerçekleştirdiği dikkat çekici indirim kampanyasıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle sevilen modeli C4 üzerinde uyguladığı fiyat avantajıyla, kullanıcılar için önemli bir fırsat sundu.

Fotoğraflar: Citroen

Fransız otomotiv devi, C4 modelini makyajlayarak yeni tasarım detaylarıyla otomobili daha modern ve çekici hale getirdi. Yenilenen tasarımıyla özellikle aracın arka kısmı dikkat çekiyor. Daha oturaklı ve prestijli bir görünüme kavuşan yeni C4, kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler almaya başladı.

Yeni Citroen C4, performans konusunda da dikkat çekiyor. Araçta, 130 beygir gücünde 1.2 litrelik PureTech benzinli motor bulunuyor. Bu motor, önceki versiyonlarda olduğu gibi, sağlam ve verimli performansıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamaya devam ediyor.