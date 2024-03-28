Citroen AMİ’nin pabucu dama atılıyor! 449 bin TL’lik 0 otomobil peynir ekmek gibi kapışılacak

Fiat 'ın yeni otomobili, piyasaya çıktığı anda tüketiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Otomobil tutkunları, bayilere akın ederek yeni modeli yakından incelemek ve deneyimlemek için sabırsızlanıyor.

TOPOLİNO'NUN ÖZELLİKLERİ

%100 elektrikli olmasıyla çevreye duyarlı bir seçenek sunuyor ve şehir yaşamına mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

2,53 metrelik uzunluğu ve 45 km/s'lik maksimum hızıyla kullanıcılarına rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.

75 kilometreye kadar menziliyle uzun mesafeler için ideal bir seçenek.

Gençleri hedefleyen tasarımı ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor.