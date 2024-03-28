Citroen AMİ’nin pabucu dama atılıyor! 449 bin TL’lik 0 otomobil peynir ekmek gibi kapışılacak

Fiat'ın yeni otomobili, piyasaya çıktığı anda tüketiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Otomobil tutkunları, bayilere akın ederek yeni modeli yakından incelemek ve deneyimlemek için sabırsızlanıyor.
Fiat'ın yeni otomobili, piyasaya çıktığı anda tüketiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Otomobil tutkunları, bayilere akın ederek yeni modeli yakından incelemek ve deneyimlemek için sabırsızlanıyor.
TOPOLİNO'NUN ÖZELLİKLERİ
%100 elektrikli olmasıyla çevreye duyarlı bir seçenek sunuyor ve şehir yaşamına mükemmel şekilde uyum sağlıyor.
2,53 metrelik uzunluğu ve 45 km/s'lik maksimum hızıyla kullanıcılarına rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.
75 kilometreye kadar menziliyle uzun mesafeler için ideal bir seçenek.
Gençleri hedefleyen tasarımı ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Motor: Dört silindirli benzinli motor
Silindir Hacmi: Yaklaşık 0.6 ila 0.7 litre
Güç: Yaklaşık 13 ila 20 beygir arası
Şanzıman: Manüel vites
Tahrik Sistemi: Arka tekerlekten tahrik
Süspansiyon: Ön ve arka kısmında bağımsız süspansiyon
Frenler: Hidrolik tambur frenler
Boyutlar: Yaklaşık 3.2 - 3.3 metre uzunluk, 1.2 - 1.3 metre genişlik, 1.3 - 1.4 metre yükseklik, 2.0 - 2.1 metre dingil mesafesi
Ağırlık: Yaklaşık 500 - 600 kilogram
FIAT TOPOLINO FİYATI
Fiat Topolino'nun kapalı versiyonu, 449 bin 900 TL'lik fiyatıyla Fiat showroomlarında ve online satış kanalı üzerinden satışa sunuluyor. Plus Paketi tercih edenler için ise fiyat 30 bin TL artarak 479 bin 900 TL'ye yükseliyor.