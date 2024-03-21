OPEL, RENAULT, DACIA Mart 2024 kampanyası! Sıfır araba almak isteyenlere müjde: %0.99 faiz 300 bin TL

2024 yılının Mart ayında otomobil tutkunları için heyecan verici fırsatlar sunuluyor. Dacia, Renault ve Opel, müşterilerine cazip araç kampanyalarıyla dikkat çekiyor.
2024 yılının Mart ayında otomobil tutkunları için heyecan verici fırsatlar sunuluyor. Dacia, Renault ve Opel, müşterilerine cazip araç kampanyalarıyla dikkat çekiyor.
MART AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
DACİA ARAÇ KAMPANYALARI
Tüm Dacia modellerinde geçerli 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %3,39 faiz.
"Şimdi Al Ekim 2024'te Ödemeye Başla" kampanyasıyla kredi taksitlerini 6 ay erteleyebilme fırsatı.
Ticari amaçlı kullanılacak araçlar için tüzel kişilere özel 500.000 TL kredi, 60 ay vade ve %4,99 faiz.
Sağlık çalışanlarına özel dosya masrafsız kredi ve 10.000 TL indirim.
Online satışa özel ilk bakım hediyesi ve dosya masrafsız kredi imkanı.
RENAULT ARAÇ KAMPANYALARI
Renault SUV ailesinde 150.000 TL'ye varan takas desteği.
Clio, Megane E-Tech ve diğer Renault modelleri için çeşitli kredi fırsatları.
Kobi ve serbest meslek sahiplerine özel Trafic ve Express modellerinde 0 faizli kredi kampanyaları.
ÖTV muafiyetiyle Megane Sedan ve Captur Touch Plus modellerinde özel fiyatlar.
Sağlık çalışanlarına dosya masrafsız kredi ve 10.000 TL indirim.
Online satışa özel ilk bakım hediyesi ve dosya masrafsız kredi imkanı.
OPEL ARAÇ KAMPANYALARI
Corsa, Crossland, Mokka, Grandland, Astra gibi modellerde çeşitli kredi seçenekleri ve faiz fırsatları.
GS donanımlı Mokka ve Astra modellerinde özel fiyatlar.
Combo Life, Combo Cargo, Vivaro City Van, Vivaro Cargo gibi modellerde özel kampanyalar.
Zafira Life modelinde 300.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz.