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300.000 TL 12 ay %0 faiz.... 0 OTOMOBİL KAMPANYALARI 2024: Dacia, Renault, Fiat, Nissan, Citroen BAHAR FİYAT LİSTESİ!

Mart ayı, sıfır araç satın almak isteyenler için adeta bir şölen havasında. Otomotiv markaları, birbirinden cazip kampanyalar sunarak müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Düşük faiz oranları, avantajlı ödeme seçenekleri ve özel indirimler, bu ay sıfır araç almayı oldukça cazip hale getiriyor. İşte sıfır 0 otomobil kampanyaları ve Dacia, Renault, Fiat, Nissan, Citroen fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:15 Güncelleme 18 Mart 2024, 08:17
300.000 TL 12 ay %0 faiz.... 0 OTOMOBİL KAMPANYALARI 2024: Dacia, Renault, Fiat, Nissan, Citroen BAHAR FİYAT LİSTESİ!

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2024 Mart ayıyla birlikte otomotiv sektörü hareketlendi ve markalar, müşterilerine avantajlı kampanyalar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

2024 0 OTOMOBİL KAMPANYALARI

DACİA SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %3,39 faiz
"Şimdi Al Ekim 2024'te Ödemeye Başla" kampanyası
Tüzel kişilere özel 500.000 TL kredi, 60 ay vade ve %4,99 faiz
Sağlık çalışanlarına özel dosya masrafsız kredi ve 10.000 TL indirim
Online satışa özel ilk bakım hediyesi ve dosya masrafsız kredi imkanı

FORD SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Bireysel müşterilere %30'a varan indirim
Tüzel müşterilere %30'a varan periyodik bakım ve mekanik onarım indirimi

FİAT SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Egea modelinde 200.000 TL 12 ay %0 faiz veya 300.000 TL 24 ay vade
500e modelinde 300.000 TL 12 ay %0 faiz veya 100.000 TL nakit indirim
Diğer modellerde %0'dan başlayan faiz oranları

RENAULT ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Takas desteği ve özel kredi fırsatları
Clio, Megane E-Tech ve diğer modellerde düşük faizli kredi imkanları
Kobi ve serbest meslek sahiplerine özel kredi fırsatları

NISSAN ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Qashqai ve diğer modellerde nakit indirim veya düşük faizli kredi seçenekleri

OPEL ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Corsa, Crossland, Mokka, Grandland, Astra ve diğer modellerde düşük faizli kredi imkanları

PEUGEOT ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Peugeot modellerinde %0 faizli kredi veya düşük faizli kredi imkanları
Ticari modellerde özel faiz fırsatları

CITROEN ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART:

Çeşitli Citroën modellerinde düşük faizli veya faizsiz kredi imkanları
Ticari modellerde özel faiz fırsatları

KIA SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI 2024 MART

Farklı modellerde indirimler ve düşük faizli kredi imkanları

Mart kampanyası! Volkswagen Polo 578,765 TLye, Hyundai Bayon ise 599.400 TLden satılıyor!Mart kampanyası! Volkswagen Polo 578,765 TLye, Hyundai Bayon ise 599.400 TLden satılıyor!
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