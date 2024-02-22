Arabanızın her köşesini kontrol edin! Otomobil sahiplerine son duyuru yapıldı! Varsa cezası çok büyük

APP PLAKA NEDİR? APP plakalar, daha büyük ve kalın harf karakterleri ile modifiye araç tutkunları arasında popüler olmuştu. Ancak, 2017 yılından bu yana bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasaklanmış durumda ve ihlal edenlere para cezası uygulanıyor. Ayrıca, APP plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.

CEZASI ÇOK BÜYÜK 2024 yılı itibariyle plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi 2.647 TL ceza ile cezalandırılacak. Sahte plaka kullanımı ise 32.170 TL'ye kadar cezalara yol açabilecek. Bu yeni düzenlemeler, sahte ve modifiye edilmiş plakaların kullanımını önlemeyi hedefliyor.

Türkiye'de araç plakalarında yapılan bu köklü değişiklik, hem araç sahiplerinin hem de yetkililerin daha güvenli ve bilgiye kolay erişim sağlamasına olanak tanıyacak bir adım olarak değerlendiriliyor.