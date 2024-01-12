Yerli otomobil Togg yapay zeka destekli akıllı cihaz kamerasını CES’te tanıttı

Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile üst düzey görsellere dönüşebiliyor.