Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dünya sahnesinde! Yeni modelin özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha yaşandı. ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Togg'un yeni modeli T10F fastback modeli görücüye çıktı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha yaşandı. ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Togg'un yeni modeli T10F fastback modeli görücüye çıktı.
Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı. Karakaş, "T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız" dedi.
600 KM MENZİL TOGG T10F ÖZELLİKLERİ:
600 km/372 mil menzil
C segment spor sedan 2 yeni renk
İlk kez kontrast çatı seçeneği
12.3 inç sürücü ekranı
29 inç multimedya ekranı
8 inç dokunmatik kontrol paneli
Araç içi sosyal kamera
Yüksek hızlı mobil internet
Kablosuz bağlantı noktası