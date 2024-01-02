2024 SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Yeni yılda fiyatlar artacak mı? Toyota, Renault, Peugeot, Citroen, Honda...

Yeni yılın ilk günü itibariyle otomobil markaları, 2024'e özel fiyat güncellemelerini başlattı. Otomotiv sektörü, 2023 model araçlarına veda ederken, tüketicilere yeni modellerle ve güncellenmiş fiyatlarla karşılık vermeye hazırlanıyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte otomotiv firmaları, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına fiyat politikalarını revize ediyor. Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları başta olmak üzere birçok marka için araştırmalar hızlandı. İşte 2024 yılı sıfır otomobil fiyatları...
TOYOTA 2024 FİYAT LİSTESİ!
COROLLA:
- 1.5 Vision Multidrive S: 1.039.500 TL
- 1.5 Dream Multidrive S: 1.178.000 TL
- 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.259.500 TL
- 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.345.000 TL
- 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.466.000 TL
COROLLA HYBRİD:
- 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.500 TL
- 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.559.500 TL
- 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.600.000 TL
- 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.000 TL
FİYATLAR GÜNCELLENİYOR
Farklı otomobil markaları, resmi web sitelerinde ve bayilerinde "Fiyatlarımız Güncelleniyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu durum, tüketicilerin 2024 yılında sunulan yeni araç modellerini ve güncellenen fiyatları takip etmelerini sağlıyor.
Fiyat güncellemeleri sona erdiğinde güncel listeleri paylaşacağız.