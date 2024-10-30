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Otomobil Piyasasında Düşüş Rüzgarları: İkinci El Fiyatları Ne Olacak?

Yüksek faiz oranlarının otomobil piyasasına yansımasıyla birlikte, eylül ayında ikinci el otomobil fiyatlarında önemli bir gerileme gözlemlendi. Bir ilan sitesinin verilerine göre, eylül ayında fiyatlar reel olarak yüzde 2,44 oranında azalarak ortalama 684 bin 94 lira seviyesine düştü

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 23:51 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 23:51
Otomobil Piyasasında Düşüş Rüzgarları: İkinci El Fiyatları Ne Olacak?

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Son dönemde yüksek faiz oranlarının etkisiyle otomobil piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle ikinci el otomobil pazarında fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu. Eylül ayında ikinci el araç fiyatlarının gerilemesi, bu sorunun yanıtını arayanları daha da heyecanlandırdı.

Yüksek Faiz Oranları Etkisi

Yüksek faiz oranları, otomobil alımını olumsuz etkiliyor. Kredi kullanımı düşerken, bu durum piyasalarda talep azlığına yol açıyor. Mevduata yönelimin artması nedeniyle araç satın alanların sayısında belirgin bir azalma gözlemleniyor. Talep düşünce, fiyatlarda da değişim sınırlı kalıyor.

Fiyatlarda Reel Düşüş Sürüyor

Bir ikinci el araç ilan sitesinin verilerine göre, eylül ayında fiyatlar enflasyondan arındırıldığında ağustosa göre yüzde 2,44 oranında geriledi. Bu düşüşün yılın son üç ayında da devam edeceği tahmin ediliyor. Araç alımında yaşanan bu duraklama, piyasada genel bir rahatlama sağlasa da, fiyatların daha fazla düşüp düşmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Ortalama Fiyatlar ve Araç Talepleri

Eylül ayı itibarıyla ilanların ortalama fiyatı 684 bin 94 lira olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan araçların toplam ilana oranı yüzde 3,3 azalmışken, 1 milyon lira ve üzeri araçların toplam ilandaki payı yüzde 2,3 artış gösterdi. Genç araçlara olan talep, daha eski modellere göre daha yüksek olmaya devam ediyor.

Yeni Araç Kampanyaları Bekleniyor

Yılın son aylarında sıfır araç kampanyalarının hızlanması bekleniyor. Bu durumda, talebin daha çok yeni araçlara kayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla ikinci el pazarında hareketliliğin düşmesi muhtemel.

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