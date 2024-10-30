Otomobil Piyasasında Düşüş Rüzgarları: İkinci El Fiyatları Ne Olacak?

Ortalama Fiyatlar ve Araç Talepleri

Eylül ayı itibarıyla ilanların ortalama fiyatı 684 bin 94 lira olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan araçların toplam ilana oranı yüzde 3,3 azalmışken, 1 milyon lira ve üzeri araçların toplam ilandaki payı yüzde 2,3 artış gösterdi. Genç araçlara olan talep, daha eski modellere göre daha yüksek olmaya devam ediyor.