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Kasım Ayına Özel TOGG T10X Fiyatları: TOGG T10F Modeli Ne Zaman Gelecek?

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, T10X modeline özel olarak geliştirdiği yeni rengi ‘Ayder’i Rize’de görücüye çıkardı. Şehrin merkezindeki bir alışveriş merkezinde sergilenen Togg T10X, hem teknolojisi hem de doğadan ilham alan yeşil rengiyle Rizelilerin büyük beğenisini kazandı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 17:39 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 17:39
Kasım Ayına Özel TOGG T10X Fiyatları: TOGG T10F Modeli Ne Zaman Gelecek?

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Togg, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk serisine 'Ayder' yeşilini ekledi. Rize'nin simgelerinden Ayder Yaylası'nın tonlarını taşıyan bu yeni renk, kent merkezinde sergilenmeye başlandı ve Rizelilerden tam not aldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TOGG T10X KASIM 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

TOGG T10X'in Kasım ayına özel güncellenen fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Bu fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

TOGG T10X OPSİYON FİYATLARI

TOGG, T10X modeli için çeşitli opsiyon paketleri sunuyor:

Teknoloji ve Konfor Paketi V1: 25.000 TL

Kış Paketi V2: 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL

Bu fiyatlara ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahildir; ancak trafik sigortası ve kasko masrafları fiyata dahil edilmemiştir.

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: 160 kW

Beygir Gücü: 218 HP

Tork: 350 Nm

Azami Hız: 180 km/s

0-100 km/s Hızlanma: 7.8 saniye

Ortalama Enerji Tüketimi: 16.9 kWh/100km

Ağırlık: 2126 kg

Bagaj Hacmi: 441 litre

Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

TOGG T10F MODELİ FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

TOGG T10F modeli için fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Nisan 2025 itibarıyla ön sipariş alınmaya başlanması beklenen modelin, 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Kasım ayı itibarıyla güncel fiyat ve opsiyon listeleriyle TOGG, kullanıcılarına farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun seçenekler sunuyor.

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