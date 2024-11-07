Kasım Ayına Özel TOGG T10X Fiyatları: TOGG T10F Modeli Ne Zaman Gelecek?

Togg, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk serisine 'Ayder' yeşilini ekledi. Rize'nin simgelerinden Ayder Yaylası'nın tonlarını taşıyan bu yeni renk, kent merkezinde sergilenmeye başlandı ve Rizelilerden tam not aldı.
Togg, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk serisine 'Ayder' yeşilini ekledi. Rize'nin simgelerinden Ayder Yaylası'nın tonlarını taşıyan bu yeni renk, kent merkezinde sergilenmeye başlandı ve Rizelilerden tam not aldı.
TOGG T10X KASIM 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
TOGG T10X'in Kasım ayına özel güncellenen fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Bu fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir:
V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL
TOGG T10X OPSİYON FİYATLARI
TOGG, T10X modeli için çeşitli opsiyon paketleri sunuyor:
Teknoloji ve Konfor Paketi V1: 25.000 TL
Kış Paketi V2: 20.000 TL
22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL
Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL
Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL
Bu fiyatlara ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahildir; ancak trafik sigortası ve kasko masrafları fiyata dahil edilmemiştir.
TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor Gücü: 160 kW
Beygir Gücü: 218 HP
Tork: 350 Nm
Azami Hız: 180 km/s
0-100 km/s Hızlanma: 7.8 saniye
Ortalama Enerji Tüketimi: 16.9 kWh/100km
Ağırlık: 2126 kg
Bagaj Hacmi: 441 litre
Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
TOGG T10F MODELİ FİYATI VE SATIŞ TARİHİ
TOGG T10F modeli için fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Nisan 2025 itibarıyla ön sipariş alınmaya başlanması beklenen modelin, 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Kasım ayı itibarıyla güncel fiyat ve opsiyon listeleriyle TOGG, kullanıcılarına farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun seçenekler sunuyor.