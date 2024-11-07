Kasım Ayına Özel TOGG T10X Fiyatları: TOGG T10F Modeli Ne Zaman Gelecek?

Togg, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu renk serisine 'Ayder' yeşilini ekledi. Rize'nin simgelerinden Ayder Yaylası'nın tonlarını taşıyan bu yeni renk, kent merkezinde sergilenmeye başlandı ve Rizelilerden tam not aldı.

Fotoğraflar: AA

TOGG T10X KASIM 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

TOGG T10X'in Kasım ayına özel güncellenen fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Bu fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL