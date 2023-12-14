Fiat Egea Cross fiyatında sürpriz değişiklik! Bu fiyata başka bulursanız onu alın

Geçtiğimiz ay 850.900 TL'den başlayan Fiat Egea Cross fiyatları, şu anda 27.000 TL'lik bir artışla 877.900 TL'den başlıyor. Bu artış, aracın baz donanım seviyesindeki yeni fiyatını gösteriyor ve otomobil piyasasındaki genel fiyat artışlarına paralel olarak gerçekleşiyor.

Egea Cross Donanım ve Performansı

Egea Cross, 1.4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Ancak, bu motor ve şanzıman kombinasyonunun bazı tüketicilerin beklentilerini karşılamadığına dair eleştiriler bulunuyor. Yapılan bu zammın aracın popülerliğine etkisi merak ediliyor.