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Fiat Egea Cross fiyatında sürpriz değişiklik! Bu fiyata başka bulursanız onu alın

Fiat Egea Cross, Türkiye otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olarak, satışa çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Aralık 2023'te, özellikle SUV modeli arayan tüketicilerin yoğun ilgisini çeken Egea Cross, son dönemdeki fiyat artışıyla gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 13:46 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:46
Fiat Egea Cross fiyatında sürpriz değişiklik! Bu fiyata başka bulursanız onu alın

Geçtiğimiz ay 850.900 TL'den başlayan Fiat Egea Cross fiyatları, şu anda 27.000 TL'lik bir artışla 877.900 TL'den başlıyor. Bu artış, aracın baz donanım seviyesindeki yeni fiyatını gösteriyor ve otomobil piyasasındaki genel fiyat artışlarına paralel olarak gerçekleşiyor.

Egea Cross Donanım ve Performansı

Egea Cross, 1.4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Ancak, bu motor ve şanzıman kombinasyonunun bazı tüketicilerin beklentilerini karşılamadığına dair eleştiriler bulunuyor. Yapılan bu zammın aracın popülerliğine etkisi merak ediliyor.

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Fiat Egea Cross Donanım Seçenekleri ve Güncel Fiyat Listesi

1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli

  • Fiyat: 877.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel

  • Fiyat: 1.166.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel

  • Fiyat: 1.027.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli

  • Fiyat: 1.298.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

  • Fiyat: 917.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

  • Fiyat: 1.067.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel

  • Fiyat: 1.206.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli

  • Fiyat: 1.328.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli

  • Fiyat: 967.900 TL

Fiat Egea Cross'un Aralık 2023 güncel fiyat listesi, otomobil piyasasındaki genel trendlerle uyumlu bir şekilde artış göstermiş durumda.

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