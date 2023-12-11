SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Fiat ve Citroen'den kelepir fiyata sıfır araba var: 390.000 TL ve 593.900 TL'den sıfır otomobil müjdesi!

Günümüz otomobil piyasasında fiyat artışları, alıcıları daha ekonomik alternatiflere yönlendiriyor. Bu durumda, Fiat Fiorino Cargo ve Citroen Ami gibi modeller, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Hem bireysel hem de ticari kullanımlar için ideal olan bu modeller, ekonomik çözümler sunarak alıcıların tercihlerinde önemli bir yer tutuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:20 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:20
Fiat ve Citroen’den kelepir fiyata sıfır araba var: 390.000 TL ve 593.900 TL’den sıfır otomobil müjdesi!

Uygun fiyatlı otomobil arayışındaki tüketiciler için Fiat Fiorino ve Citroen Ami modelleri, cazip seçenekler arasında öne çıkıyor. Bu araçlar, piyasadaki yüksek otomobil fiyatlarına bir alternatif olarak sunuluyor ve bu yüzden birçok kişinin ilgisini çekiyor. Fiat ve Citroen markaları, sırasıyla Fiorino ve Ami modelleri için 593.900 TL ve 390.000 TL gibi rekabetçi fiyatlar belirleyerek bu segmentteki ihtiyaca cevap veriyorlar.

Citroen Ami

Citroen Ami, özellikle şehir içi kullanım için ideal bir model olarak karşımıza çıkıyor. 8 Aralık 2023 itibarıyla 390.000 TL fiyat etiketiyle sunulan bu model, ekonomik oluşuyla öne çıkıyor. Küçük boyutları ve pratik kullanımı ile şehir trafiğinde rahatlık sağlayan Ami, bütçe dostu bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Fiat Fiorino Cargo

Otomobil fiyatlarındaki artışla birlikte, hafif ticari araçlar da popülerlik kazanmaya başladı. Özellikle Fiat Fiorino Cargo, hem aile arabası hem de günlük işler için tercih edilebilen çok yönlü bir araç olarak öne çıkıyor. Fiorino Cargo'nun uygun fiyatı, onu birçok kişi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Fiat Fiorino Cargo, piyasada tercih edilen ekonomik ve çok yönlü hafif ticari araç modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bütçe dostu fiyatları ve kullanışlı özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte bu modelin detayları:

Fiat Fiorino Cargo 1.3 M.Jet 95HP - 7" Radyo: Uygun Fiyatlı ve Pratik

Fiat Fiorino Cargo'nun bu versiyonu, 573.900 TL fiyat etiketiyle sunuluyor. Bu model, 1.3 M.Jet 95HP motor gücüne sahip ve kullanıcıların beğenisine sunulan 7 inç boyutunda bir radyo ile donatılmış. Bu özellikler, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda rahat ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fiat Fiorino Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP - 7" Radyo: Ekstra Özelliklerle Donatılmış

Fiorino Cargo'nun bu "Plus" versiyonu, biraz daha yüksek bir fiyatla, 593.900 TL'den alıcılarına sunuluyor. Standart modele ek olarak, bu versiyonda daha fazla konfor ve kullanışlılık sağlayan ekstra özellikler bulunuyor. Yine 1.3 M.Jet 95HP motor gücüne sahip olan bu model, aynı şekilde 7 inçlik radyo ile donatılmıştır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! Koleksiyon tanıtma adı altında siyonizme hizmet
Katil İsrail’in işkence ve soykırımda Nazilerden farkı yok! Dövüldüler, numaralarla damgalandılar...
SON DAKİKA