429.000 TL’ye Fiat Egea Sedan! 695.000 TL’ye Ford! Kasım ayına özel fiyat geldi! Bayiler doldu taştı!

ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre otomobil satışlarını oldukça etkiledi. Otomobil firmaları, bu muafiyetten faydalanarak çeşitli kampanyalar düzenliyor. Ancak ÖTV muafiyetinin kapsamı ve şartları herkes tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü bu süreçte, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç satışı yapılması mümkün oluyor. Fakat bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
ÖTV muafiyetiyle alınacak araçların satış fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmamalı. Ayrıca, bu muafiyetten yararlanma hakkı her 5 yılda bir kez veriliyor ve alınan araç, ÖTV muafiyeti tutarı devlete ödenmeden önce 5 yıl boyunca satılamıyor.
Elektrik Fiyatlarının Otomobil Piyasasına Etkisi
Elektrik fiyatlarının otomobil piyasası üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle elektrikli araçlar ve hibrit modeller için elektrik tarifeleri, kullanım maliyetlerini etkileyebiliyor. Elektrik fiyatlarının ucuzladığı saatlerde şarj olan araçlar, daha ekonomik bir kullanım sunuyor.