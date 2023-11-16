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429.000 TL’ye Fiat Egea Sedan! 695.000 TL'ye Ford! Kasım ayına özel fiyat geldi! Bayiler doldu taştı!

Sıfır kilometre otomobil piyasası, her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle son aylarda yapılan kampanyalar ve ÖTV muafiyetleri, bu alandaki hareketliliği artırmış durumda. Ekim ayında başlayan bu süreç, Kasım ayında da hız kesmeden devam ediyor. Peki, sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için bu dönemde ne gibi fırsatlar var?

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 11:25 Güncelleme 16 Kasım 2023, 11:25
429.000 TL’ye Fiat Egea Sedan! 695.000 TL’ye Ford! Kasım ayına özel fiyat geldi! Bayiler doldu taştı!

ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre otomobil satışlarını oldukça etkiledi. Otomobil firmaları, bu muafiyetten faydalanarak çeşitli kampanyalar düzenliyor. Ancak ÖTV muafiyetinin kapsamı ve şartları herkes tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü bu süreçte, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç satışı yapılması mümkün oluyor. Fakat bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

ÖTV muafiyetiyle alınacak araçların satış fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmamalı. Ayrıca, bu muafiyetten yararlanma hakkı her 5 yılda bir kez veriliyor ve alınan araç, ÖTV muafiyeti tutarı devlete ödenmeden önce 5 yıl boyunca satılamıyor.

Elektrik Fiyatlarının Otomobil Piyasasına Etkisi

Elektrik fiyatlarının otomobil piyasası üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle elektrikli araçlar ve hibrit modeller için elektrik tarifeleri, kullanım maliyetlerini etkileyebiliyor. Elektrik fiyatlarının ucuzladığı saatlerde şarj olan araçlar, daha ekonomik bir kullanım sunuyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Kampanyaları

ÖTV muafiyeti ile araç satın alma hakkı olanlar için firmalar çeşitli kampanyalar düzenliyor. Örneğin, Fiat Egea Sedan, ÖTV muafiyeti ile oldukça uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Bu tarz kampanyalar, muafiyetten yararlanma şartlarını sağlayan müşteriler için büyük bir avantaj sunuyor.

Ford'dan Avantajlı Sıfır Kilometre Araç Fırsatları

Ford, sıfır kilometre araç satın almak isteyenlere cazip teklifler sunuyor. Özellikle Ford Tourneo Courier modeli için Kasım ayında yapılan fiyat artışı, aracın popülerliğini ve talebini gösteriyor. Firmanın bu model için uyguladığı fiyat artışına rağmen, araç hala avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Piyasa Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

Sıfır kilometre otomobil piyasası, ÖTV muafiyetleri ve özel kampanyalar sayesinde canlılığını koruyor. Özellikle engelli vatandaşlara yönelik ÖTV indirimleri, bu alanda önemli bir fırsat yaratıyor. Elektrik fiyatlarının değişimi de elektrikli ve hibrit araçların tercih edilme oranlarını etkiliyor. Önümüzdeki dönemlerde, hem elektrikli araçlar için hem de geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar için piyasanın nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

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