429.000 TL’ye Fiat Egea Sedan! 695.000 TL’ye Ford! Kasım ayına özel fiyat geldi! Bayiler doldu taştı!

ÖTV muafiyeti, sıfır kilometre otomobil satışlarını oldukça etkiledi. Otomobil firmaları, bu muafiyetten faydalanarak çeşitli kampanyalar düzenliyor. Ancak ÖTV muafiyetinin kapsamı ve şartları herkes tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü bu süreçte, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç satışı yapılması mümkün oluyor. Fakat bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.