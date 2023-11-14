Dipte köşede 675.000 TL’si olan yaşadı! Araba fiyatları düştü en ucuzu 800 TL altında! Hyundai, Seat, Fiat, Kia, Citroen, Renault, Dacia...

Araba almak için bekleyenlere yeni liste yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrası bayilerde sıfır otomobil sorunu çözüldü. Yeni yıla yaklaşırken otomobil kampanyaları güncellendi. İşte marka marka kampanyalı sıfır araç fiyat listesi...
OTOMOBİL PİYASASINDA TEBİRLERİN ETKİSİ
Türkiye'de otomobil piyasasında yaşanan sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki fahiş artışların ardından, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve sıkı para politikası adımlarıyla birlikte piyasada bir dengeleme süreci başladı. Bayiler, 2023 yıl sonu yaklaşırken ellerindeki araçları satmak için otomobil kampanyalarına hız verdi.
Son kampanyayla Türkiye'deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu.
HYUNDAI
i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel
675.000 TL
SEAT
Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket
770.000 TL
FIAT
Egea 1.4 Manuel Benzinli
777.900 TL