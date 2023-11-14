Dipte köşede 675.000 TL’si olan yaşadı! Araba fiyatları düştü en ucuzu 800 TL altında! Hyundai, Seat, Fiat, Kia, Citroen, Renault, Dacia...

OTOMOBİL PİYASASINDA TEBİRLERİN ETKİSİ

Türkiye'de otomobil piyasasında yaşanan sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki fahiş artışların ardından, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve sıkı para politikası adımlarıyla birlikte piyasada bir dengeleme süreci başladı. Bayiler, 2023 yıl sonu yaklaşırken ellerindeki araçları satmak için otomobil kampanyalarına hız verdi.

Son kampanyayla Türkiye'deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu.

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel

675.000 TL