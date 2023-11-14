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Dipte köşede 675.000 TL'si olan yaşadı! Araba fiyatları düştü en ucuzu 800 TL altında! Hyundai, Seat, Fiat, Kia, Citroen, Renault, Dacia...

Uygun fiyata araba almak isteyenler dikkat 675.000 TL'ye düştü. Hyundai, Seat, Fiat, Kia, Citroen, Renault, Dacia güncel kampanyalı fiyatları belli oldu. Kasım ayında sıfır otomobil almak isteyenler listeye göz atmadan geçmesin. İşte Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 675.000 TL'ye, Seat Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket 770.000 TL'ye satılıyor. İşte tüm liste...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 11:34 Güncelleme 14 Kasım 2023, 11:34
Dipte köşede 675.000 TL’si olan yaşadı! Araba fiyatları düştü en ucuzu 800 TL altında! Hyundai, Seat, Fiat, Kia, Citroen, Renault, Dacia...

Araba almak için bekleyenlere yeni liste yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrası bayilerde sıfır otomobil sorunu çözüldü. Yeni yıla yaklaşırken otomobil kampanyaları güncellendi. İşte marka marka kampanyalı sıfır araç fiyat listesi...

OTOMOBİL PİYASASINDA TEBİRLERİN ETKİSİ

Türkiye'de otomobil piyasasında yaşanan sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki fahiş artışların ardından, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve sıkı para politikası adımlarıyla birlikte piyasada bir dengeleme süreci başladı. Bayiler, 2023 yıl sonu yaklaşırken ellerindeki araçları satmak için otomobil kampanyalarına hız verdi.

Son kampanyayla Türkiye'deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu.

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel

675.000 TL

SEAT

Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket

770.000 TL

FIAT

Egea 1.4 Manuel Benzinli

777.900 TL

KIA

Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket

780.000 TL

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli

813.000 TL

RENAULT

Taliant Joy 1.0 65 Hp

837.900 TL

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp

874.000 TL

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel

880.900 TL

FORD

Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel

887.900 TL

SKODA

Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel

914.900 TL

MG

ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp

929.000 TL

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket

976.000 TL

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp

988.000 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Otomatik

1.002.800 TL

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel

1.017.700 TL

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp

1.043.500 TL

CHERY

Omoda5 Comfort

1.180.000 TL

AUDI

A3 Sportback Benzinli 150 Hp

1.511.911 TL

CUPRA

Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik

1.534.000 TL

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik

1.876.600 TL

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