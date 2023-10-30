Fiat Cronos’un Türkiye fiyatı kesinleşti! Peynir ekmek gibi satılır! Egea’dan daha ucuza satılacak

Fiat, otomobil sektöründeki önemli bir oyuncu olarak Türkiye pazarında varlığını sürdürüyor ve model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. İtalyan otomobil devi, yeni modeli olan Cronos'u yakın zamanda Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Cronos'un fiyat ve model detayları da merak konusu haline geldi.
Cronos, uzun süredir birçok ülkede satışta bulunuyor ve Türkiye pazarında heyecanla bekleniyor. Ancak asıl merak edilen soru, Cronos'un Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı.
Üç Farklı Motor Seçeneği
Cronos, Türkiye pazarında üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Bu seçeneklerden ikisi benzinli, biri ise hibrit olacak. Özellikle dizel motorlardan vazgeçen birçok otomobil üreticisi gibi Fiat da benzer bir adım atmış durumda. Hibrit motor seçeneği, yakıt tasarrufu yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olacak.