Fiat Cronos’un Türkiye fiyatı kesinleşti! Peynir ekmek gibi satılır! Egea’dan daha ucuza satılacak

Otomobil hem manuel hem de otomatik vites seçenekleriyle gelecek. Egea 'dan daha uygun bir fiyatla pazara gireceği belirtiliyor. Egea ve Cronos'u karşılaştırdığımızda, Egea'nın daha premium bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

Fiat Cronos Türkiye Fiyatı

Fiat Cronos'un Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmış değil, ancak sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Cronos'un Egea'dan en az yüzde 15 daha düşük bir fiyatla satılacağı söyleniyor. Bu, oldukça çekici bir seviye olarak görünüyor.

Fiat Cronos'un Türkiye pazarına girişi heyecanla bekleniyor. Ancak resmi açıklamanın henüz yapılmamış olması göz önüne alındığında, net bilgilere ulaşmak için markanın resmi duyurularını beklemekte fayda var.