Piyasanın en ucuzu geliyor! Sıfır otomobil alamam diyenlere büyük fırsat! Egea ve Clio’yu sollayacak! Kapış kapış satılır!

Changan, Alsvin modeliyle Türkiye pazarında güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Sunduğu rekabetçi fiyatlar ve dikkat çeken özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Türkiye otomobil pazarında rekabetin artmasıyla diğer otomobil üreticilerinin fiyat politikalarında değişiklikler bekleniyor. Tüketiciler, Changan Alsvin'in çıkış tarihini yakından takip ederek, avantajlı fiyatlarla bu modele sahip olma fırsatını kaçırmamalıdır. Otomobil tutkunları, Alsvin'in Türkiye pazarındaki etkisini merakla bekliyor.

Changan Alsvin'in Dikkat Çeken Özellikleri Changan Alsvin, 1.2 atmosferik motoru ile öne çıkıyor. Bu güçlü motor, 70 beygirlik performans sunuyor. Yakıt tasarrufu sağlamasıyla dikkat çeken Alsvin, hızlanma kapasitesi konusunda da geliştirilmeye müsait bir yapıya sahip.