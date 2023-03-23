2017 model, SEAT marka, Leon 1.6 TDİ otomobil icradan satılığa çıkarıldı

İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model, SEAT marka, Leon 1.6 TDİ marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 490.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 18.04.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34ULS80 Plakalı , 2017 Model , SEAT Marka , LEON 1.6 TDİ 115 HP STYLE DSG Tipli , VSSZZZ5FZHR015633 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön tampon ayaklarında kırıkların olduğu ve araçta kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, Motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpito ve döşemelerde bir sorun gözükmediği, kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın anahtarı olmadığından fonksiyonların faal olup olmadığı incelenemediği, aracın tramer hasar kayıtlarına göre hasar kaydının olduğu, aracın lastiklerinin ortalama %60 oranında diş kalınlığına sahip olup karayolları standartlarında olduğu görülmüş ve tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur.





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