2013 model AUDİ marka otomobil icradan satılığa çıkarıldı

Bursa 13. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2013 model Ford marka otomobil araç icradan satılıktır marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 1.105.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16ZY1208 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , 4G Tipli , CGL239504 Motor No'lu , WAUZZZ4G5DN098778 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , Ön tampon hasarlı, ruhsat yok, lastikler %20 aşınmış, aracın kontak anahtarı mevcuttur, araç çalıştırılmış ve yürütülmüş olup herhangi bir mekanik arızaya rastlanılmamıştır. Detaylı ve teknik inceleme ancak teknik testlerle ve uygun fiziki ortamda yapılabileceğinden işbu raporda belirtilen tespitler, aracın bulunduğu fiziki ortamda ve gözlemler sonucunda elde edilmiştir. Dolayısıyla ekspertiz çalışması ve kıymet takdiri de bu gözlemlere dayanılarak yapılmıştır. Görülebilir - tespitler neticesinde aracın trafiğe çıkmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.





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