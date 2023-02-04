2010 model AUDI A5 S. Back 2.0 T FSI marka araç icradan satılığa çıkarıldı

İzmir 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2010 model AUDI A5 S. Back 2.0 T FSI marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 400.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.02.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35ATV388 Plakalı , 2010 Model , AUDI Marka , A5 S.BACK 2.0T FSI QUAT.S.TRO Tipli , CDN082749 Motor No'lu , WAUZZZ8T1AA032240 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Satışa konu, benzinli , otomatik, , aracın ön ve arka tamponu kırık, ön panjuru yok, ön sağ ve sol farı kırık ,ön tampon demiri kırık , sağ ve sol dikiz aynaları kırık, aracın sağ arka çamurluğu ve sağ arka kapısı vuruk hasarlı, aracın lastiklerinin kullanım ömrü bitmiş, muhtelif çizikler var. Aracın içinde koltuklarında ve döşemesinde muhtelif deformasyon olduğu görüldü SBM kayıtlarında 8 adet kazaya karışmıştır.

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