2014 model Peugeot 301 icradan satılığa çıkarıldı

Viranşehir İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2014 model Peugeot 301 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 220.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 08.03.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

14BV399 Plakalı,2014 Model,PEUGEOT Marka,D Tipli, 10JBFM3142746 Motor No'lu,VF3DD9HP0EJ585474 Şasi No'lu,Yakıt Tipi Dizel,Rengi Beyaz,Araç tam hisseli olarak borçlu adına kayıtlıdır.14BV399 plakalı araç motor silindir hacmi 1560,kilometresi 241.333 olduğu,şanzuman tipi manuel 5 ileri,kaportasında çiziklerin mevcut,sağ arka çamurluk hasarlı,araçta 3 adet kaporta aksanında kısmı boyalı olduğu,donanım normal,lastiklerinin durumunun normal,iç döşeme durumunun ekonomik ömrü dolmuş,motor ve yürüyen mekanik aksanı normal,cam normal durumdadır.Sigorta bilgi ve gözetim merkezi hasar sorgulama(GSM5664)sistem üzerinde yapılan sorgulamada aracın 2 adet kazaya karışmış olduğu belirtilmiştir.Aracın noter satış ve kasko değerinin 2022 yılı aralık ayı için 221.643,00 TL olduğu aracın hali hazır durumu göz önünde bulundurulduğunda serbest piyasa satış fiyatının 2022 aralık ayı için 220.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.Aracın boya ölçüm cihazıyla yapılan ölçümde 3 parçasının boyalı olduğu,çalışır vaziyette ve hasarsız olduğu standartlara göre bakımının yapılması durumunda 2918 sayılı karayolları trafik kanuna göre trafiğe çıkmasının mümkün olduğu,araç arka kısmında güvenlik tehçizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktları,bağlantı elamanlarının,şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya hayvan taşıması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmadığı,4+1 kişi kapasiteli olduğu yandan camlısıra koltuklu vasfında olduğu,KDV oranının %1 olduğu anlaşılmıştır.

İlana gitmek için tıklayınız