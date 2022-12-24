2016 model Renault Symbol marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Renault Symbol marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RJ8361 Plakalı, 2016, RENAULT Marka, SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 Tipli, K9KC612D364427 Motor No'lu, VF14SRCL456049443 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Ankara İli Kahramankazan İlçesi İletim Yediemin Otaparkında incelenmiştir. Aracın ruhsatının bulunmadığı, kontak anahtarının mevcut olduğu fakat aküsünün bitik olması sebebiyle, araç çalıştırılamadığından km si tespit edilememiştir. Aracın bütün aksesuarlarının yerinde olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde gözle yapılan tespitte; Aracın kaportasında muhtelif çizikler olduğu, gözle görülür başkaca hatasının olmadığı, lastiklerinin mevsimlik lastik ve %40 civarında olduğu tespit edilmiştir.

Sigortalar Birliği Tramer kayıtları sorgulandığında aracın bu güne kadar 2 adet kazaya karışmış olduğu bunların, 1- 29.10.2016 tarihinde Çarpma nitelikli ve 2.311,00 TL hasar bedelli ve 2- 11.12.2017 tarihinde ERP-Çarpma nitelikli 1.117,00 TL hasar bedelli olduğu tespit edilmiştir.



İlana gitmek için tıklayınız