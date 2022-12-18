Mahkemeden satılık Skoda Superb | İcradan satılık otomobiller

Nazilli 1. satış memurluğu tarafından satışa çıkarılan Skoda Superb marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 740.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

09CES58 Plakalı, 2017 Model, SKODA Marka, 3T Tipli, DCX123915 Motor No'lu, TMBAG6NP8H7545567 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz, Araç Nazilli Ayhanoğulları Yediemin deposunda bulunmakta olup aracın motor ve kaporta aksabında herhangi bir eksik parça bulunmamaktadır. Aküsü deşarj halde olduğu için marş yapılamadığı, aracın anahtarının ve aküsünün bulunmadığı, lastiklerinin kullanılır halde olduğu, aracın tramer kaydında bir adet bedelsiz hasar kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.

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