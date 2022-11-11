Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamada ÖTV indiminin olmayacağı ve matrah güncellemesi yapılacağı açıklandı. Bu nedenle araba almak isteyen binlerce kişi matrah güncellemesi sonrası araba fiyatları hakkında araştırmalara başladı. ÖTV matrah limitlerinin değişebileceği belirtiliyor. Gelecek yeni düzenlemede matrah limitlerinin yükselmesiyle sıfır otomobillerin fiyatı düşecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Yazarı Levent Köprülü, otomotiv sektöründeki daralma sonrası ÖTV matrah düzenlemesinin gündemde olduğunu belirterek otomobil fiyatlarında ciddi düşüş olacağının altını çizdi. Peki, ÖTV matrah indirimi sonrası araba fiyatları nasıl olacak? MAtrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler..