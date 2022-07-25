Yerli otomobil TOGG'a vatandaşlardan tam not: "Tesla'dan daha iyi"





HAYALLER GERÇEK OLDU

Hacer Güneş ise, yerli otomobilin çok geç kalmış ve engellenmiş bir proje olduğunu, bu projeyi hayata geçirip kendi nesliyle buluşturanlara minnettar olduğunu söyleyerek, "Çok mutluyum. Böyle modern çizgilerle üretilip yabancıların dahi merakını cezbeden bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi beni Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gururlandırdı. Hep yıllarca 'bir yerli aracımız olur mu?' diye düşünmüştüm. Hayaller kurmuştum. Ve bu düşüncem ve hayallerimin gerçekleşmiş olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadım. Bu projeyi hayata geçirip bizi gururlandıranlara binlerce teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çok geç kalmış bir projedir. Devrim Projesi'nin engellenmesinden sonra böyle bir yerli ve milli otomobili üretme aşamasına gelinmesinden dolayı büyük gurur yaşıyorum" dedi.