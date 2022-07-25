Yerli otomobil TOGG'a vatandaşlardan tam not: "Tesla'dan daha iyi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor.
2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022'de tanıttığı ve 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Togg'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil büyük ilgi görüyor.
GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTILAR
Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Diğer markalardan daha üstün bir araç. En önemlisi de böyle modern çizgilerle piyasaya çıkmaya hazırlanan yerli otomobilimiz olmasıdır. Yıllarca yüksek ÖTV'li yabancı marka araçlara bindik. Artık yerli ve milli araçlarımıza daha uygun fiyatlarla alıp kullanmayı bekliyoruz. İlk yerli otomobilimiz olan Devrim'in engellenmesinden sonra şimdi yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay. Bunu gerçekleştirenlere binlerce teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabarttılar" dedi.
TESLA'DAN DAHA İYİ
Emrullah Coşkun ile Burak Bayrak ise, Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu ifade ederek, "Modelin iç tasarımı olsun, dış tasarımı olsun, gayet etkileyici görünüyor. Tasarım komple çok şık. Orta konsol çok kullanışlı. Ön far detayları çok iyi. Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tesla çok düz bir araç. Artık grurla ve güvenle yerli ve milli otomobilimize binebileceğiz" açıklamasında bulundu.