İstanbul'da görücüye çıktı! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Yerli üretim otomobil projesi TOGG'un sedan modeli görücüye çıkıyor. Bir süre önce sosyal medya hesabından "Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde paylaşım yapan TOGG, bu paylaşımdan kısa süre sonra bugüne işaret eden bir paylaşım daha yapmıştı. Bu paylaşımların ardından TOGG bugün İstanbul'da görücüye çıktı.
A Haber muhabiri Murat Dada canlı yayında TOGG'un yeni sedan modelini izleyicilere göstererek model hakkında bazı bilgiler verdi.
İşte Murat Dada'nın sözleri:
İşte meşhur TOGG. Biliyorsunuz ilk olarak Las Vegas'ta gösterimi yapılmıştı ve tüm dünyaya tanıtılmıştı. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında gösterime sunulmuştu. Artık Türkiye'de İstanbul'da da artık bu aracı gösterebiliriz. Araç aslında hatchback olarak geçiyor. Çünkü sedandan biraz farklı.
DÜNYAYA ÖRNEK MOBİLİTE VE TEKNOLOJİ
Aracın en büyük ve kendinden söz ettiren özelliği ise içinde barındırdığı teknoloji ve mobilite sistem. Aslında bu araç konsept araç ve TOGG bu araçla barındırdığı mobilite sistemi ve tüm teknolojileri aslında dünya pazarına sunmak istiyor. Bu mobilite sistemde bir aracın içerisinde aslında bir yaşam alanı olabileceğini gösteriyor. Aracın tasarımı gerçekten çok hoş ve ben de şu an çok heyecanlıyım. Çünkü TOGG'un ilk defa yanına gelmiş oluyorum. TOGG'un içerisinde gösterge paneli tamamen dijital ekrandan oluşuyor.