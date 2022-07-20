İstanbul'da görücüye çıktı! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

2023'TE YOLLARDA

Türkiye'nin otomobili TOGG'un 2023 yılında yollarda olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde aracın çıkış fiyatı ile ilgili sorulara da yanıt veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli" demişti. Karakaş tam olarak "Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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