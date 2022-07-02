2016 model Ford Focus icradan satılıktır (İkinci el satılık otomobil ilanları)

T.C. İzmir 26. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Ford Focus marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Araç için 350.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satılık araca ilişkin bilgiler belirtildi.

İlanda şu bilgiler yer aldı;

35ARC834 Plakalı, 2016 Model, FORD Marka, FOCUS IIISTYL 1.5 TDCI120 5K PWS Tipli, GB35689 Motor No'lu, WF04XXGCC4GB35689 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, 05.01.2022 Tarihli bilirkişi raporuna göre 35 ARC 834 plakalı, beyaz renkli, 2016 model, aracın anahtarı ve ruhsatının olmadığı, anahtarı olmadığı için km sinin okunamadığı, otomobilin ön alt kısmından bakıldığında motorunun ve vites kutusunun üzerinde olduğu, otomobilin arka tamponunun kırık, arka sağ dış stop lambasının kırık, ön sağ sis farının çerçevesinin olmadığı, otomobilin lastiklerinin kullanım ömrünün bitmiş olduğu, otomobilin üzerinde muhtelif çizikler olduğu, başkada bir hasarının hasarının olmadığı. Otomobilin iç kısmandı yapılan incelemede koltuklarında ve döşemesinde yanık ve deformasyon olmadığı, hasar geçmişinin yapılan sorgulamasında , aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarının olmadığı, tespit edilmiştir.

İlana gitmek için tıklayınız