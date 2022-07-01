Yerli otomobil Togg'un fiyatına ÖTV ayarı! Vergi oranları değişti: 900 bin TL bandında olabilir

Türkiye'nin otomobili Togg'un yollarla buluşmasına az bir süre kala torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde çok önemli bir önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı değiştirilirken, 700 bin TL'lik matrah getirildi. Buna göre, motor gücü 160 kW'ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı koşullarda vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40 oldu. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL'yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TOGG'un ÖTV'sini düşürüp, cazip hale getiriyoruz. Yerli üretime koruyuculuk getiriyoruz" ifadelerini kullandı.