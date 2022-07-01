Yerli otomobil Togg'un fiyatına ÖTV ayarı! Vergi oranları değişti: 900 bin TL bandında olabilir

ÖTV NE KADARDI?

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.

SERİ ÜRETİM İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Dünyada oyuncuları henüz başlangıç çizgisinde olan elektrikli akıllı cihazlar yarışında, Türkiye'nin küresel markası olarak boy gösteren Togg, seri üretime geçme konusunda son hazırlıklarını yapıyor.

Gelinen noktadan geriye dönüp bakıldığında, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık 2020'de gerçekleşen toplantıda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar atıldı.