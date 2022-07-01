Yerli otomobil TOGG için önemli bir adım daha: Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansı alındı

TOGG, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

TRUGO MARKASI İLE 81 İLDE KURULACAK

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Trugo markası ile 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefiyle çıktığı yolda şarj ağı işletmeci lisansı için yaptığı başvuru kabul edildi.

5 DAKİKA İÇİNDE YÜZDE 80'E ULAŞABİLECEK

EPDK'nin yayınladığı "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" kapsamında yaptığı lisans başvurusu kabul edilen Togg, "Trugo" markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giriyor. Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek.