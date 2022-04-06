Fiat Fiorino icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Aydın İcra Dairesi tarafından satışa sunulan Fiat Fiorino marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 175.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.06.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

Satışa konu araç: Fiat marka, Fiorino Ticari Ad, 2020 model, manuel vites, kamyonet / 225cinsi, benzin - Lpg li, beyaz renkli, NM422500006R56756 şase no, 350A10003215320 motor no, 09 ABH 660 plakalı araç. Gerekli incelemeler sonucunda aracın motor ve/veya kaporta aksamında eksik parçaların olmadığı, aracın anahtarının var olduğu ve ruhsatı bulunduğu tespit edilmiştir. Araç inceleme esnasında çalıştırılmıştır, motorun ve klimanın çalışmasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır.



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