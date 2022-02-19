2015 model Dacia marka araç mahkemeden satılıktır! Otomobil alacaklara büyük fırsat

Erzincan Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2015 model Dacia marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 145 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



24DL782 Plakalı , 2015 Model , DACIA Marka , SD Tipli , K9KR846D208788 Motor No'lu , UU1JSDBC853981884 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , araç kıymet takdiri tarihi itibariyle 69688kmde olup değişen ve boyalı parçası bulunmamaktadır.

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