2010 model Hyundai Getz marka araç icradan satılıktır

İstanbul Anadolu 12. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2010 model Hyundai Getz marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 72.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.02.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34YP3969 Plakalı , 2010 Model , HYUNDAI Marka , GETZ 1.5 VGT Tipli , D4FA9U752895 Motor No'lu , KMHBU51VP9U917042 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah , 34 YP 3969 PLAKALI ARAÇ 2010 MODEL HYUNDAİ MARKA GETZ 1.5 VGT CRDI HY KLM ABS OTOMOBİL DİZEL SİYAH RENK MANUEL VİTES ŞASE NO:KMHBU51VP9U917042 ARACIN ANAHTARI VE RUHSATI YOK, KİLOMETRE 157281, ARAÇ ÖN TARAFTAN KAZALI, MOTOR KAPUTU VURUK, MOTOR KAPUTU KAZADAN DOLAYI AÇILAMADIĞI İÇİN YANDAN GÖRÜLEBİLDİĞİ KADARI İLE RADYATÖRLER MOTORA KADAR DAYANMIŞ OLUP MOTOR VE YÜRÜYEN KISMINDAKİ HASARLAR BİLİNEMEMEKTEDİR. SAĞ SOL ÖN ÇAMURLUKLAR EZİK, ÖN TAMPONU VE PANJURU KIRIK, ÖN CAMI ÇATLAK, SOL ARKA ÇAMURLUKTA SÜRTÜNME İZLERİ VAR. BOYASINDA MUHTELİF ÇİZİKLER VAR.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın