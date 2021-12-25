2000 model Opel Vectra araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Balıkesir 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2000 model Opel Vectra marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 67 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: Aracın anahtarının mevcut olmadığı için çalışıp çalışmadığı ve kilometre bilgisine ulaşılamamıştır. Aracın genel görünümün iyi, lastiklerinin eski, arka lastiğinin inik olduğu, 3tekerleğinin çelik jant, 1 tekerleğinin saç jant olduğu, ön tampon etekte kırık olduğu, sağ yan marşpiyelin darbeli olduğu, sol cam alt çıtasının çıkmış olduğu, boya üzerinde muhtelif çizikler olduğu, döşemesinin deri kaplı ve yıpranmış vaziyette olduğu, motorunun yerinde olduğu tespit edilmiştir. 10 U 9526 plakalı Opel marka otomobilin 2019 yılında yapılan son muayenesinde 193.845 kilometrede olduğu espit edilmiştir.



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