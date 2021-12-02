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    • Otomobil
    • 02.12.2021 09:09
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    • 02.12.2021 09:09
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    2017 Model Volkswagen Marka Passat 1.6 Comfortline icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası vatandaşlar son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 Model Volkswagen Marka Passat 1.6 Comfortline marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks otomobil fiyatıyla dikkat çekiyor

    T.C. Adana Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 Model Volkswagen Marka Passat marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 290.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.01.2022 olarak açıkladı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34RD9460 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX053969 Motor No'lu , WVWZZZ3CZJE092745 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , VOLKSWAGEN Passat 1.6 Comfortline Tiptro tipi AA Sedan. Aracın kontak anahtarı ve ruhsatı var, ön kapıları değişmiş, muhtelif yerlerinde çizik- sıyrılma izleri mevcut. Aracın aküsü yok

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    Haberler Otomobil 2017 Model Volkswagen Marka Passat 1.6 Comfortline icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)
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