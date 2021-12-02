2017 Model Volkswagen Marka Passat 1.6 Comfortline icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Adana Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 Model Volkswagen Marka Passat marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 290.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.01.2022 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RD9460 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX053969 Motor No'lu , WVWZZZ3CZJE092745 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , VOLKSWAGEN Passat 1.6 Comfortline Tiptro tipi AA Sedan. Aracın kontak anahtarı ve ruhsatı var, ön kapıları değişmiş, muhtelif yerlerinde çizik- sıyrılma izleri mevcut. Aracın aküsü yok



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