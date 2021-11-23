Bayideki sıfır aracın fotoğrafını çekip internete ilan koyuyorlar! Fırsatçıların 'sıfır araç' oyunu deşifre oldu

Sıfır otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla özellikle galericiler, yetkili satış bayilerinde otomobil alım sırasına girerek eşi, çocukları ve akrabalarının üzerine araç satın alıyor. Fırsatçılar, sıfır araçları yüksek miktarda karla hemen satışa koyuyor. Bayi yetkilisi Serkan Sucu, "Daha aracı almadan bizim showroomumuzda fotoğrafını çekip internete ilana koyanlar bile var. Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar" dedi.
Dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin 'Çip Krizi' yaşaması ve pandeminin de etkisiyle, sıfır otomotiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini yazdırarak, çevresindeki kişiler üzerine birkaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları, bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı gibi, sıfır otomobili aldığı gün ilana koyanlar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın alımlara izin vermediğini dile getiriyor.
"DAHA ARABAYI ALMADAN SHOWROOMDA ARABANIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP İLANA KOYAN VAR"
Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu "Türkiye'de bu sene satışlar ekim sonu itibariyle 661 bin adetle kapandı. Çip krizinden dolayı yüksek derecede bulunabilirlik problemi var, araç bulmakta zorlanıyoruz. 1 Eylül'de Euro kuru 9.79'ken bugün Euro kurunun 12.63 olduğunu görüyoruz, bundan faydalanmak isteyen insanlar veya firmalar var. Galericiler bizim satış fiyatımıza arabayı bizden alıyor. İsmini de galerici olarak değil, bir şahıs ismi olarak veriyor. Kurun da hareketini bildikleri için arabaları bir miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı satıyorlar. Sadece galeriler değil normal vatandaşlar da bunu yapıyor. Daha arabayı almadan bizim showroomumuzdan resmini çekip internete ilana koyanlar bile var. Daha showroomdayken aldıkları fiyatın üstüne 10 bin lira 15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar" dedi.