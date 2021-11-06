Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin alt yapısı hazır. Elektrik şarj istasyonlarının güvenli kurulumları için teknik kriterleri içeren "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlandı.
'SENEYE BANTTAN İNER'
Standart; şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönteminin seçimini, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2022 bütçe teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) hedeflendiği şekilde ilk aracın 2022 sonu seri üretim bandından ineceğini belirterek, "TOGG üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.
İlgili kaynaklar 2030'a kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağının öngörüldüğünü, 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını ifade ediyor.