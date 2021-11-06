Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin alt yapısı hazır. Elektrik şarj istasyonlarının güvenli kurulumları için teknik kriterleri içeren "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlandı.

'SENEYE BANTTAN İNER'

Standart; şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönteminin seçimini, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor.