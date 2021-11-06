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    • Otomobil
    • 06.11.2021 08:38
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    • 06.11.2021 09:02
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    Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek

    Otomobil dünyasındaki teknolojik dönüşüm, şarjlı araç sayısını her geçen gün daha da artırıyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek. 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak.

    TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım
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    Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin alt yapısı hazır. Elektrik şarj istasyonlarının güvenli kurulumları için teknik kriterleri içeren "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlandı.

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    Standart; şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekleri, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konumu, şarj yönteminin seçimini, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeleri ve işaretleme gereklerini içeriyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2022 bütçe teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) hedeflendiği şekilde ilk aracın 2022 sonu seri üretim bandından ineceğini belirterek, "TOGG üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.

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    İlgili kaynaklar 2030'a kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağının öngörüldüğünü, 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını ifade ediyor.

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        HAZIRLANAN STANDART NEDEN ÖNEMLİ?
        TSE tarafından "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları - Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standardı hazırlandı. Milliyet'te yer alan habere göre standart, şarj ünitelerinin yerleriyle ilgili gerekleri, ilkeleri ve tavsiyeleri de içeriyor.

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        Bakan Mustafa Varank, bu standart ile elektrikli araç şarj istasyonlarının uluslararası standartlara uygun, kullanıcı açısından güvenli, üreticiler açısından da etkin şekilde kurulumunun sağlanmasının temin edileceğini söyledi.

        TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

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        Haberler Otomobil Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek
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