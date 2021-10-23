İkinci el otomobil piyasası neden yükseldi? Otomobil fiyatlarının yükselmesinin sebebini galericiler açıkladı

Çip krizi, lojistik ve tedarik sorunu, hem sıfır araç pazarını, hem de ikinci el piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Sıfır araçta yaşanan çip krizi sebebiyle ikinci elde rağbet oluşurken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor. Sadece çip krizi değil, halk dilinde "ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler de hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "galericiyim" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi.
"DIŞARIDAN AL SAT YAPANLAR FİYATLARI YÜKSELTTİ"
İkinci el piyasasının çip krizinden olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden İzmit Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi yöneticilerinden Tamer Ertuğ, fiyatların iki ayda yüzde yüzde 20 artış yaşadığını kaydetti.
Çip krizinin yanı sıra, vergi kaydı olmadan al sat yapan kişilerin fiyatların yükselmesine sebep olduğunu belirten Ertuğ, "Eskiden 1 kişi fiyat veriyordu, şimdi 10 kişi fiyat veriyor. Vergilendirme yapmadan, bizim işimizi ticaret haline getiren insanlar var. Ticaret müdürlükleri lütfen bu konuda bizlere yardımcı olsun. Örneğin ben hafta sonu da dahil sürekli Notere gidiyorum. Noterde al sat yapan kişiler görüyorum. Önceden Kocaeli'de bulunan tüm esnaf arkadaşlarımızı tanırdık, şimdi bu araç satım işini yapan arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Bizim işimizi vergilendirmeden yapıyorlar, sistematik olarak piyasadaki fiyatlar da yükseliyor" dedi.