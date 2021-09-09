Münih otomobil fuarında geleceğin modelleri görücüye çıktı

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2021), 2 yıl aranın ardından ilk kez Almanya'nın Münih kentinde otomobil severlerle buluştu. Geleceğin otomobillerini 12 Eylül'e kadar ziyaretçilerine sergileyecek olan fuarda yeni teknolojiler öne çıktı.

Markaların elektrikli modelleri ve mobilite çözümleri damga vururken, sergilenen elektrikli otomobillerin bir çoğunun yollara çıkmaya hazır olması ise etkinliğin dikkat çeken noktalarından oldu.

Fuarda otomobil markalarının yanı sıra bisiklet markaları, teknoloji endüstrisindeki önemli oyuncular ve tedarikçi endüstrisindeki tüm önemli şirketler dahil olmak üzere toplam 700'den fazla katılımcı temsil edilecek.

Online olarak düzenlenecek etkinliklere Türkiye'den mobilite konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar da katılacak.