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    Münih otomobil fuarında geleceğin modelleri görücüye çıktı

    Münih otomobil fuarında geleceğin modelleri görücüye çıktı. Sektör artık elektrikli ve teknoloji ağırlıklı otomobillere yöneldi. Audi etkinlikte 'Sphere' isimli 2 konsept otomobil sergiledi. Skysphere spor otomobil markanın gelecek tasarım dilini yansıtıyor. 2 koltuklu elektrikli roadster otomobil, değişken aks mesafesi gibi yenilikçi çözümler sunuyor. 80kWh kapasiteli batarya ile 750Nm tork üretiyor.

    Otomobil fişe taktı

    Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2021), 2 yıl aranın ardından ilk kez Almanya'nın Münih kentinde otomobil severlerle buluştu. Geleceğin otomobillerini 12 Eylül'e kadar ziyaretçilerine sergileyecek olan fuarda yeni teknolojiler öne çıktı.

    Markaların elektrikli modelleri ve mobilite çözümleri damga vururken, sergilenen elektrikli otomobillerin bir çoğunun yollara çıkmaya hazır olması ise etkinliğin dikkat çeken noktalarından oldu.

    Fuarda otomobil markalarının yanı sıra bisiklet markaları, teknoloji endüstrisindeki önemli oyuncular ve tedarikçi endüstrisindeki tüm önemli şirketler dahil olmak üzere toplam 700'den fazla katılımcı temsil edilecek.

    Online olarak düzenlenecek etkinliklere Türkiye'den mobilite konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar da katılacak.

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