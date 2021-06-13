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    • Otomobil
    • 13.06.2021 10:37
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    • 13.06.2021 10:37
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    Araç alacaklar dikkat! 2014 model 75 bin TL'ye satışta

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2014 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! 75 bin TL'ye satışa çıktı

    Mersin 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.08.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    33AFC789 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , III FOCUS TREND X 1,6 TDCI 95 4 K Tipli , EU06149 Motor No'lu , WF0MXXGCBMEU06149 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtarının ve ruhsatının olmadığı,aracın çalıştırılmadığı için km.nin görülemediği,aracın plakalarının üzerinde olmadığı,arka sağ çamurlukta göçük olduğu,arka stop lambası kırık,ön airbağleri patlak,dikiz aynasının kırık olduğu,arka bagaj kapağında boya soyulması olduğu,ön camının çatlak olduğu,ön kaputun hasarlı olduğu,ön sol kapıda göçük ve çizik olduğu,ön sol çamurlukta hasar olduğu,araç ön kısmından kazalı,kaportanın tam olarak açılamadığı ve aracın ağır hasarlı olduğu.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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