Mersin 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Ford Focus marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.08.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33AFC789 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , III FOCUS TREND X 1,6 TDCI 95 4 K Tipli , EU06149 Motor No'lu , WF0MXXGCBMEU06149 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtarının ve ruhsatının olmadığı,aracın çalıştırılmadığı için km.nin görülemediği,aracın plakalarının üzerinde olmadığı,arka sağ çamurlukta göçük olduğu,arka stop lambası kırık,ön airbağleri patlak,dikiz aynasının kırık olduğu,arka bagaj kapağında boya soyulması olduğu,ön camının çatlak olduğu,ön kaputun hasarlı olduğu,ön sol kapıda göçük ve çizik olduğu,ön sol çamurlukta hasar olduğu,araç ön kısmından kazalı,kaportanın tam olarak açılamadığı ve aracın ağır hasarlı olduğu.

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